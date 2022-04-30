ЗС РФ тримають у Чорному морі три носії "Калібрів", залп — до 20 ракет, — Міноборони України

Корабельні угруповання Чорноморського флоту РФ намагаються тримати ЗСУ в напрузі, кажуть українські військові. У запасі російських окупантів лишилося приблизно 30 ракет "Калібр".

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Росія залишила в Чорному морі три кораблі-носія крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Про це сказав речник Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник на брифінгу 30 квітня.

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Сумарний ракетний залп кораблів — до 20 ракет. Кораблі Чорноморського флоту РФ, за словами військового, завдають ракетних ударів по всій Україні з акваторій Чорного й Азовського морів.

Ворожа армія за допомогою військових кораблів веде розвідку та надає вогневу підтримку військам на Приморському напрямку, зауважив полковник.

[ + – ] Кораблі Чорноморського флоту РФ завдають ракетних ударів по всій Україні

За оцінкою Мотузяника на 27 квітня, російські кораблі в акваторії Чорного моря мали 28 ракет "Калібр".

Оперативне командування "Південь" попереджало, що корабельні угруповання та підводні човни окупантів у Чорноморській операційній зоні продовжують тримати ЗСУ у напрузі, велика ймовірність продовження завдання ракетних ударів по Україні.

Ворожа армія, за інформацією командування, готує ракетні удари з кораблів по Придністров'ю, щоб звинуватити в цьому Україну.

Нагадаємо, що заступниця міністра оборони Ганна Маляр 27 квітня говорила про використання більш ніж половини ракетного потенціалу РФ у війні з Україною. Щоб відновити запас боєприпасів, знадобляться роки через антиросійські санкції, говорила вона.

Фокус 26 квітня писав, як російські загарбники обстріляли ракетами Запоріжжя. Фахівці "Енергоатому" заявили, що дві крилаті ракети пролетіли на низькій висоті над майданчиком Запорізької АЕС.