Вернулись домой 14 человек: Украина и Россия провели обмен пленными, — Верещук

По словам Ирины Верещук, одна из военных — женщина, которая находилась в плену, на пятом месяце беременности.

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Украина и Россия провели обмен пленными. Домой вернутся 14 человек, среди них семеро военных и семеро мирных жителей. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Facebook.

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По ее словам, одна из женщин-военных была на пятом месяце беременности.

Министр не стала раскрывать места и деталей обмена с россиянами. Также неизвестно, сколько пленных российских военных Украина передала взамен.

"Сегодня обменяли пленных. Возвращаем домой 14 наших людей: 7 военных и 7 гражданских. Для меня этот обмен особенный: одна из военных женщин в пятом месяце беременности. Пусть Бог хранит!" — написала Верещук.

Напомним, 28 апреля Ирина Верещук рассказала, что в Украину вернулись 45 украинских граждан в результате обмена пленными с Кремлем. Тогда удалось вернуть 45 соотечественников. Из них 13 офицеров и 20 солдат.

За неделю до этого, 21 апреля Украина провела с Россией очередной обмен пленными. В результате чего, домой вернулось 19 человек: 9 гражданских лиц и 10 украинских военных, из которых 2 офицеры.

28 апреля в США заявили, что у них есть достоверные доказательства того, что российские военные казнили украинцев, которые пытались сдаться в плен под Донецком. По словам американского представителя в ООН Бет Ван Шаак, оккупанты, действовавшие в окрестностях Донецка не брали под стражу украинцев, а убивали их.