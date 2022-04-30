Повернулися додому 14 людей: Україна та Росія провели обмін полоненими, — Верещук

За словами Ірини Верещук, одна з військових – жінка, яка перебувала у полоні на п'ятому місяці вагітності.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Україна та Росія провели обмін полоненими. Додому повернуться 14 людей, серед них семеро військових та сім мирних жителів. Про це повідомила міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у Facebook.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

За її словами, одна із жінок-військових була на п'ятому місяці вагітності.

Міністерка не стала розкривати місця та деталі обміну з росіянами. Також невідомо, скільки полонених російських військових Україна передала натомість.

"Сьогодні обміняли полонених. Повертаємо додому 14 наших людей: 7 військових та 7 цивільних. Для мене цей обмін особливий: одна з військових жінок у п'ятому місяці вагітності. Нехай Бог береже!" — Написала Верещук.

Нагадаємо, 28 квітня Ірина Верещук розповіла, що в Україну повернулися 45 українських громадян через обмін полоненими з Кремлем. Тоді вдалося повернути 45 співвітчизників. З них 13 офіцерів та 20 солдатів.

За тиждень до цього 21 квітня Україна провела з Росією черговий обмін полоненими. Внаслідок чого, додому повернулося 19 осіб : 9 цивільних осіб та 10 українських військових, з яких 2 офіцери.

28 квітня в США заявили, що вони мають докази того, що російські військові страчували українців, які намагалися здатися в полон під Донецьком. За словами американського представника в ООН Бет Ван Шаак, окупанти, що діяли на околицях Донецька, не брали під варту українців, а вбивали їх.