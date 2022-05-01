Авиация могла эвакуировать начальника Генштаба ВС РФ Герасимова из Белгорода, — CIT

По данным расследователей, возле границы с Украиной была замечена авиационная группировка РФ, самолет из состава которой позже доставил Герасимова в Москву.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Российская авиация могла эвакуировать из Белгорода начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова после его пребывания в осажденном Изюме. Об этом говорится в публикации группы расследователей Conflict Intelligence Team.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По их данным, 30 апреля в Белгороде были замечены самолеты Министерства обороны РФ и Росгвардии с бортовыми номерами RF-85042/RF-85136.

Уже в воскресенье, 1 мая, к ним присоединился еще одно воздушное судно РА-85426, которое также подконтрольно Минобороны страны-агрессора. Через некоторое время в Белгороде были замечены два транспортных вертолета Ми-8 в сопровождении ударных Ка-52.

"Один из вертолетов доставил начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, который вскоре после этого быстро улетел на самолете в Москву. Это может быть косвенным подтверждением упорных слухов о том, что Герасимов находился в оккупированном Изюме, на главной российской линии наступления на Донбассе, и украинских заявлений о том, что в этом районе был уничтожен командный пункт", — сообщают расследователи CIT, ссылаясь на свои осведомленные источники.

В публикации Conflict Intelligence Team также говорится, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов цел и невредим.

[ + – ] Авиация РФ могла эвакуировать Валерия Герасимова из Белгорода

Напомним, 28 апреля западные СМИ сообщили о том, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов прибыл в Изюм, чтобы лично руководить наступлением оккупантов на Донбассе.

1 мая появилась информация о том, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов был ранен в осажденном Изюме. По словам советника главы МВД Антона Геращенко, подразделения ВСУ нанесли удар по территории, где был расположен командный пункт 2-й Армии России.