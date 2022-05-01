Авіація могла евакуювати начальника Генштабу ЗС РФ Герасимова з Бєлгорода, — CIT

За даними розслідувачів, біля кордону з Україною було помічено авіаційне угруповання РФ, літак зі складу якого пізніше доставив Герасимова до Москви.

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Російська авіація могла евакуювати з Бєлгорода начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова після його перебування в обложеному Ізюмі. Про це йдеться у публікації групи розслідувачів Conflict Intelligence Team.

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За їхніми даними, 30 квітня у Бєлгороді помітили літаки Міністерства оборони РФ та Росгвардії з бортовими номерами RF-85042/RF-85136.

Вже в неділю, 1 травня, до них приєдналося ще одне повітряне судно РА-85426, яке також підконтрольне Міноборони країни-агресора. Через деякий час у Бєлгороді було помічено два транспортні вертольоти Мі-8 у супроводі ударних Ка-52.

"Один з вертольотів доставив начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова, який незабаром після цього швидко відлетів літаком до Москви. Це може бути непрямим підтвердженням чуток про те, що Герасимов перебував в окупованому Ізюмі, на головній російській лінії наступу на Донбас, та українських заяв про те, що в цьому районі знищили командний пункт", — повідомляють розслідувачі CIT, посилаючись на свої обізнані джерела.

У публікації Conflict Intelligence Team також йдеться, що начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов цілий і неушкоджений.

[ + – ] Авіація РФ могла евакуювати Валерія Герасимова з Бєлгорода

Нагадаємо, 28 квітня західні ЗМІ повідомили про те, що начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов прибув до Ізюму, щоб особисто керувати наступом окупантів на Донбасі.

1 травня з'явилася інформація про те, що начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов був поранений в обложеному Ізюмі. За словами радника голови МВС Антона Геращенка, підрозділи ЗСУ завдали удару по території, де був розташований командний пункт 2-ї Армії Росії.