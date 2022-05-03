В России готовятся к эпидемии холеры в приграничных с Украиной областях, — ГУР

По данным разведки, российская сторона может устроить провокации, чтобы обвинить украинское государство в применении биологического оружия.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В приграничных с Украиной областях РФ пройдет подготовка к борьбе с эпидемией холеры. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач России Анна Попова, сообщило в своем телеграм-канале Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В документе под названием "О дополнительных мерах по профилактике холеры" акцент сделан на подготовке к эпидемии холеры в Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской областях, а также в Краснодарском крае и оккупированном Крыму.

Попова поручила начальникам территориальных управлений федеральной службы по вопросам надзора в сферах защиты прав потребителей и благосостояния (Роспотребнадзору):

подготовить лаборатории для проведения исследований на холеру, усилить контроль за торговыми объектами, местами массового скопления людей и проинформировать население о мерах по профилактике заболевания — до 15 мая ;

; обеспечить готовность медицинских учреждений к проведению противоэпидемических мероприятий и подготовить расчет количества необходимых для этого препаратов — до 1 июня.

"Вероятно, в конце мая – начале июня руководство РФ может прибегнуть к провокациям в приграничных с Украиной районах. Ответственность за это традиционно попытаются перевести на Украину, обвинив в "применении биологического оружия", — считают в украинском ведомстве.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) холера – острое диарейное заболевание, которое при отсутствии лечения может через несколько часов закончиться смертельным исходом. Инфекцию вызывает бактерия Vibrio cholerae при попадании в организм зараженных пищевых продуктов или воды. Передача холеры тесно связана с отсутствием надлежащего доступа к чистой воде и средствам санитарии. К типичным районам повышенного риска относятся примыкающие к городским кварталам трущобы, а также лагеря для внутренне перемещенных лиц и беженцев.

Холера, как утверждают эксперты, легко излечима. Большинство заболевших можно успешно вылечить путем своевременного введения растворов оральных регидратационных солей (ОРС). Также на данный момент в мире есть три оральные вакцины против холеры, прошедшие переквалификацию ВОЗ: Dukoral, Shanchol и Euvichol-Plus.

По оценкам исследователей, в мире ежегодно происходит от 1,3 до 4 млн случаев заболевания холерой и 21 000–143 000 случаев смерти от этой болезни.

Тем временем заблокированному российскими войсками Мариуполю угрожает эпидемиологическая катастрофа. По словам мэра города Вадима Бойченко, из-за антисанитарии есть большая вероятность возникновения вспышки холеры.

Ранее представители США и Великобритании предупреждали, что Россия может применить биологическое оружие ради провокации.