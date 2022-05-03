У Росії готуються до епідемії холери в прикордонних із Україною областях, — ГУР

За даними розвідки, російська сторона може влаштувати провокації, щоб звинуватити українську державу в застосуванні біологічної зброї.

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У прикордонних із Україною областях РФ відбудеться підготовка до боротьби з епідемією холери. Відповідну ухвалу підписала головна державна санітарна лікарка Росії Анна Попова, повідомило у своєму телеграм-каналі Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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У документі під назвою "Про додаткові заходи щодо профілактики холери" акцент зроблено на підготовці до епідемії холери в Брянській, Курській, Білгородській, Воронезькій, Ростовській областях, а також у Краснодарському краї та окупованому Криму.

Попова доручила начальникам територіальних управлінь федеральної служби з питань нагляду у сферах захисту прав споживачів і добробуту (Росспоживнагляду):

підготувати лабораторії для проведення досліджень на холеру, посилити контроль за торговельними об'єктами, місцями масового скупчення людей і поінформувати населення про заходи щодо профілактики захворювання — до 15 травня ;

; забезпечити готовність медичних закладів до проведення протиепідемічних заходів і підготувати розрахунок кількості необхідних для цього препаратів — до 1 червня.

"Імовірно, наприкінці травня — на початку червня керівництво РФ може вдатися до провокацій у прикордонних із Україною районах. Відповідальність за це традиційно спробують перевести на Україну, звинувативши в "застосуванні біологічної зброї", — вважають в українському відомстві.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), холера — гостре діарейне захворювання, яке за відсутності лікування може за кілька годин закінчитися смертельним результатом. Інфекцію викликає бактерія Vibrio cholerae, потрапляючи в організм заражених харчових продуктів або води. Передача холери тісно пов'язана з відсутністю належного доступу до чистої води та засобів санітарії. До типових районів підвищеного ризику відносяться нетрі, що прилягають до міських кварталів, а також табори для внутрішньо переміщених осіб і біженців.

Холера, як стверджують експерти, легко виліковна. Більшість хворих можна успішно вилікувати шляхом своєчасного запровадження розчинів оральних регідратаційних солей (ОРС). Також наразі у світі є три оральні вакцини проти холери, що пройшли перекваліфікацію ВООЗ: Dukoral, Shanchol і Euvichol-Plus.

За оцінками дослідників, у світі щорічно відбувається від 1,3 до 4 млн випадків захворювання на холеру та 21 000–143 000 випадків смерті від цієї хвороби.

Тим часом заблокованому російськими військами Маріуполю загрожує епідеміологічна катастрофа. За словами мера міста Вадима Бойченка, через антисанітарію є велика ймовірність виникнення спалаху холери.

Раніше представники США та Великобританії попереджали, що Росія може застосувати біологічну зброю заради провокації.