В Киевской области нашли еще два тела со связанными за спиной руками, — Подоляк (фото 18+)

Советник главы Офиса президента считает, что военные преступления российских солдат должны стать основанием для признания России государством – спонсором терроризма.

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В селе Калиновка Киевской области нашли еще одно захоронение с телами двух мирных жителей. У жертв российских оккупантов руки были связаны за спиной. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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"Сорванные ногти. Связанные руки. Еще одно захоронение двух гражданских обнаружено в селе Калиновка Киевской области, — написал Подоляк в "Твиттере". — Сколько таких преступлений совершается прямо сейчас на оккупированных территориях? Россия избрала путь террора мирного населения и должна быть признана государством – спонсором терроризма".

[ + – ] У жертв россиян руки были связаны за спиной

Напомним, 29 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что под Киевом нашли новую братскую могилу с телами 900 человек. Президент признал, что для установления общего числа погибших в ходе военной агрессии РФ потребуется следствие и новая перепись населения.

Недавно в селе Шевченково Киевской области в ходе осмотра территории одного из подвалов правоохранители обнаружили тела шести застреленных российскими военными людей.

Также Фокус писал о том, что журналисты обнаружили на спутниковых снимках 300-метровую братскую могилу возле Мариуполя.