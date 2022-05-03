На Київщині знайшли ще два тіла зі зв'язаними за спиною руками, — Подоляк (фото 18+)

Радник глави Офісу президента вважає, що воєнні злочини російських солдатів мають стати підставою для визнання Росії державою – спонсором тероризму.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У селі Калинівка на Київщині знайшли ще одне поховання з тілами двох мирних жителів. У жертв російських окупантів руки зв'язані за спиною. Про це повідомив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

"Зірвані нігті. Зв'язані руки. Ще одне поховання двох цивільних виявлено в селі Калинівка Київської області, — написав Подоляк у "Твіттері". — Скільки таких злочинів скоюється прямо зараз на окупованих територіях? Росія обрала шлях терору мирного населення та має бути визнана державою – спонсором тероризму”.

[ + – ] У жертв росіян руки були зв'язані за спиною

Нагадаємо, 29 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що під Києвом знайшли нову братську могилу з тілами 900 людей. Президент визнав, що для встановлення загальної кількості загиблих у ході військової агресії РФ знадобиться слідство та новий перепис населення.

Нещодавно в селі Шевченкове Київської області під час огляду території одного з підвалів правоохоронці виявили тіла шести застрелених російськими військовими людей.

Також Фокус писав про те, що журналісти виявили на супутникових знімках 300-метрову братську могилу біля Маріуполя.