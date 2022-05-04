Под Запорожьем военные РФ переодеваются в форму ВСУ, могут готовить провокации, — ОК "Юг"

Массовый пошив формы и переодевание солдат РФ в украинскую форму начались в городе Токмак, через который сегодня будет проезжать эвакуационная колонна из Мариуполя.

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Со вторника, 3 мая, в Токмаке Запорожской области российские военные начали переодеваться в форму Вооруженных сил Украины, в связи с чем есть вероятность проведения провокаций со стороны войск-агрессора в регионе. Об этом в среду, 4 мая, сообщила пресс-служба Оперативного командования "Юг" в своем Facebook.

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"Оккупанты начали массовое пошив и переодевание своих военнослужащих в форму Вооруженных Сил Украины", — говорится в сообщении.

В ОК "Юг" при этом не исключили, что при помощи формы ВСУ российские военные могут устроить провокации на оккупированных территориях для того, чтобы обвинить в них украинскую сторону, либо использовать ее при нападении диверсионно разведывательных групп РФ на линии столкновения.

Отметим, что сегодня именно через Токмак будет проводиться эвакуация в Запорожье жителей Мариуполя, которые оказались заблокированы в городе российскими военными. По данным главы Запорожской областной государственной администрации Александра Старуха, в Токмаке колонна будет в 15:00. Полный график выглядит так:

Мариуполь "Порт-Сити" – 8:00;

Луначарское кольцо – 10:00;

Токмак – 15:00;

Васильевка – 16:00.

Эвакуация будет происходить при поддержке ООН и Международного комитета Красного Креста.

Напомним, во время вчерашней эвакуации из Мариуполя на подконтрольную украинскому правительству территорию удалось вывезти 156 человек. В комментарии журналистам спасенные мирные жители рассказали об издевательствах со стороны российских военных и жизни на территории завода "Азовсталь", который находится под постоянными бомбардировками.

Тем временем Главное управление разведки Минобороны Украины предупредило о возможности проведения российскими силами провокации в приграничных областях РФ с целью обвинить украинскую сторону в использовании биологического оружия.