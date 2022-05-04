Під Запоріжжям військові РФ перевдягаються у форму ЗСУ, можуть готувати провокації, — ОК "Південь"

Масове пошиття форми та перевдягання солдатів РФ в українську форму розпочалося в місті Токмак, через яке сьогодні проїжджатиме евакуаційна колона з Маріуполя.

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Із вівторка, 3 травня, у Токмаку Запорізької області російські військові почали переодягатися у форму Збройних сил України, у зв'язку з чим є можливість проведення провокацій із боку військ-агресора в регіоні. Про це в середу, 4 травня, повідомила пресслужба Оперативного командування "Південь" у своєму Facebook.

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"Окупанти розпочали масове пошиття та перевдягання своїх військовослужбовців у форму Збройних Сил України", — йдеться в повідомленні.

В ОК "Південь" при цьому не виключили, що за допомогою форми ЗСУ російські військові можуть влаштувати провокації на окупованих територіях для того, щоб звинуватити в них українську сторону або використовувати її при нападі диверсійно-розвідувальних груп РФ на лінії зіткнення.

Зазначимо, що сьогодні саме через Токмак проводитиметься евакуація в Запоріжжя мешканців Маріуполя, які виявилися заблокованими в місті російськими військовими. За даними голови Запорізької обласної державної адміністрації Олександра Старуха, у Токмаку колона буде о 15:00. Повний графік має такий вигляд:

Маріуполь "Порт-Сіті" — 8:00;

Луначарське кільце — 10:00;

Токмак — 15:00;

Василівка — 16:00.

Евакуація відбуватиметься за підтримки ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Нагадаємо, під час вчорашньої евакуації з Маріуполя на підконтрольну українському уряду територію вдалося вивезти 156 людей. У коментарі журналістам врятовані мирні жителі розповіли про знущання з боку російських військових і життя на території заводу "Азовсталь", що перебуває під постійними бомбардуваннями.

Головне управління розвідки Міноборони України попередило про можливість проведення російськими силами провокації в прикордонних областях РФ із метою звинуватити українську сторону у використанні біологічної зброї.