"Планирование войны порою было просто глупым". Расследователи перечислили ошибки РФ

Расследователи издания "Проект" объяснили, почему Россия оказалась не готова к войне с Украиной, которая помимо вероломства Кремля подтвердила еще одно российское правило — всюду царит бардак.

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Команда российского издания "Проект" опубликовала первую часть расследования об ошибках и преступлениях военно-политического руководства РФ. Авторы расследования пришли к выводу, что Россия оказалась совершенно неготовой к развязанной ею войне и перечислили допущенные ошибки.

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Большинство сотрудников правительства и Кремля ничего не знали о планах президента начать полноценные боевые действия, и даже высокопоставленные начальники не успели составить план действий — например, в экономике или пропаганде. "Проект" поговорил с десятком чиновников и подрядчиков Кремля. Все они признались, что во всем, что касается ведения войны, от пропаганды и до отправки войск, царят хаос и неразбериха.

Российское руководство не владело всей информацией о событиях на фронтах. Лишь через две недели после нападения президент и министр обороны РФ узнали, что в боевых действиях участвуют солдаты-срочники. Тем самым Путин оказался в положении человека, который публично врал о том, что призывников в Украину не направляют.

Военно-политическое руководство не ожидало встретить отчаянное сопротивление украинских солдат, поэтому направило в Украину бойцов Росгвардии, наученных бороться лишь с безоружными демонстрантами. "Росгвардейцы наступали в небронированных грузовиках, а с собой везли шлемы и дубинки, явно недостаточные для борьбы с украинскими войсками", — отмечает "Проект". В результате погибло много бойцов.

Россия оказалась неготовой к переговорам с Украиной. Накануне их начала Путин поговорил со своими эмиссарами, и поразил одного из них плохим знанием украинских реалий. Переговоры также показали, что Путин в них не особо заинтересован и не хочет вникать в их суть, поручив заниматься этим вопросом своим помощникам.

Невнятные цели войны запутали российских пропагандистов. Проблемой для них стали и противоречия в словах чиновников. В итоге государственные СМИ стали публиковать заявления политиков с большой задержкой и только с санкции начальства. "Высшее руководство России нашло свой способ справиться с неудачами на фронте и неразберихой в головах. Путин и Шойгу, главные военачальники России, решили просто замолчать, — констатирует "Проект". — Министр обороны, хорошо известный любовью к самопиару, вскоре после начала спецоперации пропал. С Путиным происходит еще более интересная вещь. Если в первые дни он давал оценки военных действий почти каждый день, то позже паузы между заявлениями стали достигать двух недель. Российскому руководству часто просто нечего сказать, резюмирует знакомый министра обороны".

В апреле Фокус сообщал о том, что Кремль продолжает "зачистку" высшего руководства ВС РФ. После поражений российских оккупантов на суше и уничтожения черноморского флагмана крейсера "Москва", началась очередная фаза "репрессий" против командования армии и флота

Также Фокус писал о том, в России проходят масштабные репрессии в отношении топ-силовиков. В СИЗО "Лефортово" отправили главу Пятой службы ФСБ Сергея Беседу — он курировал украинский вопрос. А по информации расследователей Bellingcat, расправа ждет 150 сотрудников ФСБ, которые занимались Украиной до начала полномасштабного вторжения ВС РФ.