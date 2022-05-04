"Планування війни часом було просто безглуздим". Розслідувачі перерахували помилки РФ

Розслідувачі видання "Проєкт" пояснили, чому Росія виявилася не готовою до війни з Україною, яка, крім віроломства Кремля, підтвердила ще одне російське правило — всюди панує бардак.

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Команда російського видання "Проєкт" опублікувала першу частину розслідування про помилки та злочини військово-політичного керівництва РФ. Автори розслідування дійшли висновку, що Росія виявилася абсолютно неготовою до розв'язаної нею війни та перерахували допущені помилки.

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Більшість співробітників уряду та Кремля нічого не знали про плани президента розпочати повноцінні бойові дії, і навіть високопосадовці не встигли скласти план дій — наприклад, в економіці чи пропаганді. "Проєкт" поговорив із десятком чиновників та підрядників Кремля. Всі вони зізналися, що у всьому, що стосується ведення війни, від пропаганди й до відправлення військ, панують хаос і плутанина.

Російське керівництво не мало всієї інформації про події на фронтах. Лише за два тижні після нападу президент і міністр оборони РФ дізналися, що в бойових діях беруть участь солдати-строковики. Тим самим Путін опинився в становищі людини, яка публічно брехала про те, що призовників в Україну не спрямовують.

Військово-політичне керівництво не очікувало зустріти відчайдушний опір українських солдатів, тому направило в Україну бійців Росгвардії, навчених боротися лише з беззбройними демонстрантами. "Росгвардійці наступали в неброньованих вантажівках, а з собою везли шоломи та палиці, явно недостатні для боротьби з українськими військами", — зазначає "Проєкт". Внаслідок цього загинуло багато бійців.

Росія виявилася неготовою до переговорів з Україною. Напередодні їхнього початку Путін поговорив зі своїми емісарами, і вразив одного з них поганим знанням українських реалій. Переговори також показали, що Путін у них не дуже зацікавлений і не хоче заглиблюватися в їхню суть, доручивши займатися цим питанням своїм помічникам.

Невиразні цілі війни заплутали російських пропагандистів. Проблемою для них стали й суперечності у словах чиновників. У результаті державні ЗМІ стали публікувати заяви політиків із великою затримкою і лише із санкції начальства. "Вище керівництво Росії знайшло свій спосіб впоратися з невдачами на фронті й плутаниною в головах. Путін і Шойгу, головні воєначальники Росії, вирішили просто замовкнути, — констатує "Проєкт". — Міністр оборони, добре відомий любов'ю до самопіару, незабаром після початку спецоперації зник. З Путіним відбувається ще цікавіша річ. Якщо в перші дні він давав оцінки воєнних дій майже щодня, то пізніше паузи між заявами стали досягати двох тижнів. Російському керівництву часто просто нічого сказати, резюмує знайомий міністра оборони".

У квітні Фокус повідомляв про те, що Кремль продовжує "зачистку" вищого керівництва ЗС РФ. Після поразок російських окупантів на суші та знищення чорноморського флагмана крейсера "Москва" почалася чергова фаза "репресій" проти командування армії та флоту

Також Фокус писав про те, що в Росії проходять масштабні репресії проти топсиловиків. У СІЗО "Лефортово" відправили голову П'ятої служби ФСБ Сергія Бесєду — він займався українським питанням. А за інформацією розслідувачів Bellingcat, на розправу чекає 150 співробітників ФСБ, які займалися Україною до початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ.