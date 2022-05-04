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Военный Фокус

Япония подготовила сценарий "решающего боя" на случай российского вторжения

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Армия Японии, российское вторжение, Хоккайдо
Армия Японии вновь вспомнила об угрозе со стороны российского берега

Военные аналитики считают, что целью России может стать остров Хоккайдо.

Город Асахикава на Хоккайдо всегда считался военным, здесь была дислоцирована 7-я дивизия Императорской японской армии, которая считалась костяком обороны от возможного нападения Советского Союза. Теперь Япония готовится к новой угрозе со стороны России, пишет журнал Shukan Gendai. Поводом для беспокойства стали заявления российского президента Владимира Путина, который назвал Японию "недружественной страной". Кроме того, 1 апреля лидер политической партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов объявил, что у России есть права на остров Хоккайдо.

Армия Японии, российское вторжение, Хоккайдо
Высадка на Хоккайдо может проходить одновременно в трех городах острова

Экс-руководитель Сухопутных сил самообороны Хироки Ямасита сообщил, что у Минобороны страны на случай возможного вторжения еще со времен Холодной войны разработан сценарий "решающего боя". Предполагаемыми пунктами высадки российской армии, базирующейся в российском Владивостоке, считаются город Вакканай, город Хаматомбецу и город Тэсио в северной части Хоккайдо. Скорее всего, вторжение будет проходить одновременно с этих трех направлений.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что из-за войны в Украине Япония ввела санкции против России, которая в свою очередь ответила на ограничения: отменила безвиз на Курилы и вышла из мирного диалога. 21 марта в МИД РФ обвинили Японию в "нанесении ущерба интересам страны" и назвали японские действия "недружественными".

Россия и Япония до сих пор официально не прекратили военные действия со времен Второй мировой войны из-за противостояния за острова, расположенные недалеко от острова Японии Хоккайдо, известного в России как Курилы, а в Японии — как Северные территории. Острова были захвачены Советским Союзом в конце Второй мировой войны. 9 марта в Японии официально заявили, что Курильские острова являются "исконными территориями Японии". Через 4 дня после военной агрессии России в Украине представитель МИД Японии Хидэки Уяма сказал, что северные территории Курил, а именно острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, были оккупированы Россией, что противоречит международному праву.