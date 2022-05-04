Япония подготовила сценарий "решающего боя" на случай российского вторжения

Военные аналитики считают, что целью России может стать остров Хоккайдо.

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Город Асахикава на Хоккайдо всегда считался военным, здесь была дислоцирована 7-я дивизия Императорской японской армии, которая считалась костяком обороны от возможного нападения Советского Союза. Теперь Япония готовится к новой угрозе со стороны России, пишет журнал Shukan Gendai. Поводом для беспокойства стали заявления российского президента Владимира Путина, который назвал Японию "недружественной страной". Кроме того, 1 апреля лидер политической партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов объявил, что у России есть права на остров Хоккайдо.

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[ + – ] Высадка на Хоккайдо может проходить одновременно в трех городах острова

Экс-руководитель Сухопутных сил самообороны Хироки Ямасита сообщил, что у Минобороны страны на случай возможного вторжения еще со времен Холодной войны разработан сценарий "решающего боя". Предполагаемыми пунктами высадки российской армии, базирующейся в российском Владивостоке, считаются город Вакканай, город Хаматомбецу и город Тэсио в северной части Хоккайдо. Скорее всего, вторжение будет проходить одновременно с этих трех направлений.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что из-за войны в Украине Япония ввела санкции против России, которая в свою очередь ответила на ограничения: отменила безвиз на Курилы и вышла из мирного диалога. 21 марта в МИД РФ обвинили Японию в "нанесении ущерба интересам страны" и назвали японские действия "недружественными".

Россия и Япония до сих пор официально не прекратили военные действия со времен Второй мировой войны из-за противостояния за острова, расположенные недалеко от острова Японии Хоккайдо, известного в России как Курилы, а в Японии — как Северные территории. Острова были захвачены Советским Союзом в конце Второй мировой войны. 9 марта в Японии официально заявили, что Курильские острова являются "исконными территориями Японии". Через 4 дня после военной агрессии России в Украине представитель МИД Японии Хидэки Уяма сказал, что северные территории Курил, а именно острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, были оккупированы Россией, что противоречит международному праву.