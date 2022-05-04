Японія підготувала сценарій "вирішального бою" на випадок російського вторгнення

Військові аналітики вважають, що метою Росії може стати острів Хоккайдо.

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Місто Асахікава на Хоккайдо завжди вважалося військовим, тут була дислокована 7-а дивізія Імператорської японської армії, яка вважалася кістяком оборони від можливого нападу Радянського Союзу. Тепер Японія готується до нової загрози Росії, пише журнал Shukan Gendai. Приводом для занепокоєння стали заяви російського президента Володимира Путіна, який назвав Японію "недружньою країною". Крім того, 1 квітня лідер політичної партії "Справедлива Росія" Сергій Миронов оголосив, що Росія має права на острів Хоккайдо.

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[ + – ] Висадження на Хоккайдо може відбуватися одночасно у трьох містах острова

Екскерівник Сухопутних сил самооборони Хірокі Ямасіта повідомив, що в Міноборони країни на випадок можливого вторгнення ще з часів Холодної війни розроблено сценарій "вирішального бою". Передбачуваними пунктами висадження російської армії, що базується у російському Владивостоку, вважаються місто Вакканай, місто Хаматомбецу та місто Тесіо в північній частині Хоккайдо. Швидше за все, вторгнення відбуватиметься одночасно з цих трьох напрямків.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що через війну в Україні Японія ввела санкції проти Росії, яка, зі свого боку, відповіла на обмеження: скасувала безвіз на Курили та вийшла з мирного діалогу. 21 березня в МЗС РФ звинуватили Японію в "завданні шкоди інтересам країни" та назвали японські дії "недружніми".

Росія і Японія досі офіційно не припинили воєнні дії з часів Другої світової війни через протистояння за острови, розташовані неподалік острова Японії Хоккайдо, відомого у Росії як Курили, а Японії — як Північні території. Острови були захоплені Радянським Союзом наприкінці Другої світової війни. 9 березня в Японії офіційно заявили, що Курильські острови є "споконвічними територіями Японії". Через 4 дні після військової агресії Росії в Україні представник МЗС Японії Хідекі Уяма сказав, що північні території Курил, а саме острови Кунашир, Ітуруп, Шикотан і Хабомаї були окуповані Росією, що суперечить міжнародному праву.