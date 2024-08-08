Використати момент: Молдова і Грузія можуть повернути захоплені землі РФ, — начштабу "Азова"

За словами Богдана Кротевича, зараз у країн по всьому світу є чудовий момент для того, щоб відновити територіальну цілісність і знову володіти землями, які захопив Кремль.

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Величезна кількість країн зараз можуть скористатися моментом і повернути під свій контроль території, які колись відібрала Росія. Про це написав начальник штабу 12-ї бригади НГУ "Азов" підполковник Богдан Кротевич з позивним "Тавр" на своїй сторінці в соціальній мережі Х (колиш. Twitter).

За його словами, він рекомендує це зробити Японії, Фінляндії, Молдові та Грузії. Вони можуть зробити все для того, щоб відновити свою територіальну цілісність.

"Я б рекомендував Японії, Фінляндії, Молдові та Грузії використати цей момент і можливість і повернути свої території, які нині тимчасово окуповані Росією. Також хотів би нагадати Польщі про Крулевець. Це ваше право і ваша відповідальність", — заявив Богдан Кротевич.

Кротевич закликав країни скористатися моментом і повернути окуповані Росією території Фото: Скриншот

Окремою публікацією підполковник опублікував карту з Калінінградом. Ця територія не з'єднана з Росією сухопутним шляхом. У травні 2023 року, передає Rmf24, Польща ухвалила рішення змінити офіційну назву російського міста на Крулевець і таке рішення ухвалила Комісія стандартизації географічних найменувань. Ця назва має використовуватися в усіх офіційних документах.

"Для міста з російською назвою Калінінград рекомендується тільки польська назва Królewiec (Крулевець) і не рекомендується використовувати назву Калінінград польською мовою, а для адміністративної одиниці, в якій розташоване це місто, та яка має російську назву Калінінградська область, рекомендується польська назва obwód królewiecki та не рекомендується використовувати назву obwód kaliningradzki", — ідеться в повідомленні.

Богдан Кротевич написав у публікації: "Крулевець — це Польща".

Кротевич закликав країни скористатися моментом і повернути окуповані Росією території Фото: Скриншот

Нагадаємо, 7 серпня повідомлялося, що в НАТО закликали РФ вивести війська з Південної Осетії та Абхазії, які належать Грузії. У 16-ту річницю російської окупації територій Південної Осетії та Абхазії в Альянсі заявили про повну підтримку територіальної цілісності та суверенітету Грузії.

12 липня повідомлялося, що Росія зі своєї території глушить GPS і радари державам НАТО, заявили представники ISW. Аналітики також зазначили, що РФ із Калінінграда заглушила GPS літака, на борту якого перебував колишній міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.