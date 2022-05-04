Обстрел остановки с людьми в Авдеевке: МВД опубликовало кадры прилета снарядов (видео)
Корреспондент Фокуса с места событий сообщает, что в реанимационном отделении Покровской городской больницы много пострадавших сотрудников коксохимического завода.
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Появилось видео минометного обстрела остановки Авдеевского коксохимического завода, в результате которого погибли сотрудники предприятия. Кадры обнародовал пресс-центр Министерства внутренних дел Украины.
По данным ведомства, правоохранители задокументировали факт обстрела ВС РФ территории Авдеевского коксохимического завода в момент, когда нам находились сотрудники предприятия.
В МВД подчеркнули, что оккупанты вели огонь по скоплению людей, которые дожидались служебный автобус после завершения рабочей смены.
"Есть убитые и раненые. Число жертв уточняется. На месте работали полицейские и спасатели", — говорится в сообщении профильного министерства.
Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко сообщил, что ВС РФ открыли огонь по остановке с рабочими из минометов. По его словам, в течение минувших суток на Донбассе в результате вражеских обстрелов погиб 21 мирный житель, из которых 10 — в прифронтовой Авдеевке.
Корреспондент Фокуса с места событий сообщает, что в реанимационном отделении Покровской городской больницы много пострадавших сотрудников коксохимического завода.
Внимание, жестокие кадры! Видео не рекомендуется к просмотру лицам моложе 18 лет, женщинам и людям со слабой психикой!
Напомним, вечером 3 мая ВС РФ обстреляли территорию Авдеевского коксохимического завода. Вражеские снаряды прилетели на остановку, на которой работники предприятия ожидали служебный транспорт. По предварительным данным, в результате обстрела ВС РФ погибли 10 человек, более 15 получили различные ранения.
Также СМИ сообщали, что на территории "Азовстали" в Мариуполе продолжаются ожесточенные бои и оккупантам удалось прорваться на завод. По данным журналистов, с украинскими военнослужащими, которые держат оборону, пропала связь.