Обстріл зупинки з людьми в Авдіївці: МВС опублікувало кадри прильоту снарядів (відео)

Кореспондент Фокусу з місця подій повідомляє, що в реанімаційному відділенні Покровської міської лікарні багато постраждалих співробітників коксохімічного заводу.

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З'явилося відео мінометного обстрілу зупинки Авдіївського коксохімічного заводу, внаслідок якого загинули співробітники підприємства. Кадри оприлюднив пресцентр Міністерства внутрішніх справ України.

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За даними відомства, правоохоронці задокументували факт обстрілу ЗС РФ на території Авдіївського коксохімічного заводу в момент, коли нам знаходилися співробітники підприємства.

В МВС наголосили, що окупанти вели вогонь по скупченню людей, які чекали на службовий автобус після завершення робочої зміни.

"Є вбиті та поранені. Кількість жертв уточнюється. На місці працювали поліцейські та рятувальники", — йдеться у повідомленні профільного міністерства.

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко повідомив, що ЗС РФ відкрили вогонь по зупинці з робітниками з мінометів. За його словами, протягом минулої доби на Донбасі внаслідок ворожих обстрілів загинув 21 мирний житель, з яких 10 — у прифронтовій Авдіївці.

Кореспондент Фокусу з місця подій повідомляє, що в реанімаційному відділенні Покровської міської лікарні багато постраждалих співробітників коксохімічного заводу.

Увага, жорстокі кадри! Відео не рекомендується до перегляду особам молодше 18 років, жінкам і людям зі слабкою психікою!

[ + – ] Відео мінометного обстрілу ЗС РФ зупинки Авдіївського коксохімічного заводу

Нагадаємо, увечері 3 травня ЗС РФ обстріляли територію Авдіївського коксохімічного заводу. Ворожі снаряди прилетіли на зупинку, на якій працівники підприємства чекали на службовий транспорт. За попередніми даними, внаслідок обстрілу ЗС РФ загинули 10 осіб, понад 15 отримали різні поранення.

Також ЗМІ повідомляли, що на території "Азовсталі" в Маріуполі продовжуються запеклі бої та окупантам вдалося прорватися на завод. За даними журналістів, з українськими військовослужбовцями, які тримають оборону, зник зв'язок.