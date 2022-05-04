ВС РФ пытается наступать в Запорожском и Криворожском направлениях, — Генштаб ВСУ

Российская армия перебрасывает в Украину личный состав из Белгородской области, там же сосредоточено до 40 ударных единиц и вертолетов Ми-24 и Ми-8. В приграничных районах Беларуси возможны провокации.

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Командование российских войск пытается нарастить темпы наступления на востоке Украины, чтобы выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Также враг развивает наступление в Запорожском и Криворожском направлениях. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Для достижения намеченных целей противник проводит перегруппировку и усиление своих войск, а также наращивает материально-техническое обеспечение.

Как стало известно, ВС РФ перебрасывает в Украину личный состав с территории Белгородской области. Там же сосредоточено до 40 ударных единиц и транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8 в непосредственной близости от государственной границы с Украиной.

На Слобожанском направлении действует военная российская группировка в составе отдельных подразделений 6-ой общевойсковой армии Западного военного округа, 41-ой общевойсковой армии Центрального военного округа, а также береговых войск Балтийского и Северного флота.

ВС РФ продолжает наносить артиллерийские и авиационные удары по Харькову.

На Изюмском направлении враг пытается перехватить инициативу и проводить наступление в направлении Изюм-Барвенково. Для реализации этого противник обстреливает позиции украинских войск в районах населенных пунктов Грушуваха, Новая Дмитровка и Курулька.

ВС РФ попытались взять Орехово и Новоселку

На Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на наступлении в сторону населенных пунктов Лиман, Ореховое, Попасная, Великая Новоселка, Гуляйполе, Камышеваха и Орехов.

Так, в течение дня на Лиманском направлении российские военные пытались закрепиться в селе Александровка, но безуспешно.

Также оккупанты потерпели поражение по Северодонецкому направлении при наступлении на Воеводовку Луганской области.

На Попаснянском направлении российские войска пытались расширить свой контроль над Ореховым, но также без успеха.

В Новопавловском направлении ВС Рф попытались взять штурмом населенный пункт Новоселка. Однако противник понес потери и отступил.

При этом в Генштабе отмечают, что силы противника наносят авиационные удары украинских позиций по всей линии фронта. Так, враг обстреливал районы населенных пунктов Авдеевка, Мариуполь, Северодонецк, Краматорск и Гуляйполе.

На Южнобужском и Таврийском направлениях оккупанты ведут боевые действия с целью удержания временно занятых территорий и создании благоприятных для них условия для более активного наступления в направлении Херсон-Николаев и Херсон-Кривой Рог.

На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях подразделения Вооруженных сил Беларуси продолжают наращивать присутствие на границе с Украиной в Брестской и Гомельской областях. Они усиливают системы ПВО и проводят тренировки подразделений радиоэлектронной борьбы. Генштаб ВСУ не исключает возможности провокационных действий в соседних с Украиной регионах.

ВС РФ также сосредоточили подразделения из состава 90-ой танковой дивизии Центрального военного округа на российско-украинской границе в районе населенного пункта Козино Курской области. Таким образом, противник создает напряжение на этом участке и пытается помешать переброске резервов украинских войск.

Предположительно, враг из этой точки может обстреливать территории Сумской области.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка Черноморского флота РФ продолжает вести разведку и оказывать огневую поддержку.

Напомним, сегодня на территории завода "Азовсталь" идут тяжелые бои. Российские войска обстреливают металлургический комбинат "танками, авиацией и кораблями".

Ранее Фокус писал, что в приграничных регионах РФ готовятся к возможному объявлению мобилизации.