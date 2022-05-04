ЗС РФ намагається наступати у Запорізькому та Криворізькому напрямках, — Генштаб ЗСУ

Російська армія перекидає в Україну особовий склад із Бєлгородської області, там же зосереджено до 40 ударних одиниць і вертольотів Мі-24 та Мі-8. У прикордонних районах Білорусі можливі провокації.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Командування російських військ намагається наростити темпи наступу на сході України, щоб вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Також ворог розвиває наступ у Запорізькому та Криворізькому напрямках. Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Для досягнення намічених цілей противник проводить перегрупування і посилення своїх військ, а також нарощує матеріально-технічне забезпечення.

Як стало відомо, ЗС РФ перекидає в Україну особовий склад із території Бєлгородської області. Там же зосереджено до 40 ударних одиниць і транспортних вертольотів Мі-24 та Мі-8 у безпосередній близькості від державного кордону з Україною.

На Слобожанському напрямі діє військове російське угруповання у складі окремих підрозділів 6-ої загальновійськової армії Західного військового округу, 41-ої загальновійськової армії Центрального військового округу, а також берегових військ Балтійського та Північного флоту.

ЗС РФ продовжує завдавати артилерійських та авіаційних ударів по Харкову.

На Ізюмському напрямку ворог намагається перехопити ініціативу та проводити наступ у напрямку Ізюм-Барвінкове. Для реалізації цього противник обстрілює позиції українських військ у районах населених пунктів Грушуваха, Нова Дмитрівка та Курулька.

ЗС РФ спробували взяти Оріхове та Новосілку

На Донецькому напрямку основні зусилля ворога зосереджені на наступі у бік населених пунктів Лиман, Оріхове, Попасна, Велика Новосілка, Гуляйполе, Камишеваха та Оріхів.

Так, упродовж дня на Лиманському напрямку російські військові намагалися закріпитися у селі Олександрівка, але безуспішно.

Також окупанти зазнали поразки на Сєвєродонецькому напрямку під час наступу на Воєводівку Луганської області.

На Попаснянскому напрямі російські війська намагалися розширити контроль над Оріховим, але так само без успіху.

У Новопавлівському напрямку ЗС РФ спробували взяти штурмом населений пункт Новосілка. Проте супротивник зазнав втрат і відступив.

При цьому в Генштабі зазначають, що сили противника завдають авіаційних ударів українських позицій на всій лінії фронту. Так, ворог обстрілював райони населених пунктів Авдіївка, Маріуполь, Сєвєродонецьк, Краматорськ і Гуляйполе.

На Південнобузькому та Таврійському напрямах окупанти ведуть бойові дії з метою утримання тимчасово зайнятих територій і створення сприятливих для них умов для більш активного наступу в напрямку Херсон-Миколаїв і Херсон-Кривий Ріг.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках підрозділи Збройних сил Білорусі продовжують нарощувати присутність на кордоні з Україною у Брестській та Гомельській областях. Вони посилюють системи ППО та проводять тренування підрозділів радіоелектронної боротьби. Генштаб ЗСУ не відкидає можливості провокаційних дій у сусідніх з Україною регіонах.

ЗС РФ також зосередили підрозділи зі складу 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу на російсько-українському кордоні в районі населеного пункту Козино Курської області. Так, противник створює напругу на цій ділянці та намагається завадити перекиданню резервів українських військ.

Імовірно, ворог із цієї точки може обстрілювати території Сумської області.

В акваторіях Чорного й Азовського морів корабельне угруповання Чорноморського флоту РФ продовжує вести розвідку та надавати вогневу підтримку.

Нагадаємо, сьогодні на території заводу "Азовсталь" точаться важкі бої. Російські війська обстрілюють металургійний комбінат "танками, авіацією та кораблями".

Раніше Фокус писав, що в прикордонних регіонах РФ готуються до можливого оголошення мобілізації.