"Это было частью моей души": первый пилот "Мрии" о сгоревшем самолете-гиганте (фото)

Александр Галуненко единственный пилот, который летал на Ан-225 с Бураном. Российское вторжение в Гостомельский аэропорт он мог наблюдать из окна своего дома. В первые дни сражения он понял, что самолет может быть поврежден.

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Летчик-испытатель и первый пилот Ан-225 "Мрия" Александр Галуненко в интервью для милитари-отдела The Drive рассказал о своем первом полете, разработке "Мрии", а также о том, как он переживает войну.

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Семья Галуненко ныне живет в Буче, где еще недавно свирепствовали российские военные. Супруга Ольга Галуненко объясняет, что у ее мужа специфическое восприятие стресса и трудностей. Однажды ночью начался обстрел в районе, где живет семья. Ольга сказала мужу, что нужно идти в укрытие — в подвал. На что Александр сказал, что нет, сперва нужно заправить постель.

[ + – ] Александр Галуненко с супругой Ольгой

"Казалось, что твоего ребенка убили" — Галуненко о разрушенной "Мрии"

В ходе боев в Гостомельском аэропорте, была уничтожена "Мрия". Первый визит в аэропорт, после освобождения Бучи и аэропорта, вызвал глубокие эмоции у пилота.

"Казалось, что твоего ребенка убили. Талантливый, красивый, которого ты очень любил и которым восхищались все, кто его видел. Это было частью моей души", — рассказал Галуненко.

[ + – ] Галуненко у сгоревшей "Мрии"

Галуненко — один из создателей "Мрии"

Александр Галуненко был не только первым пилотом самого большого самолета в мире, но и его разработчиком. Также он единственный, кто летал на самолете с космическим самолетом "Буран" на борту. На его счету множество мировых рекордов.

СССР нужно было создать шаттл. Однако все производство находилось в европейской части Советского Союза, а испытательный комплекс — на Байконуре.

"Им нужен был какой-то транспортный самолет, который смог бы перевезти все необходимые огромные детали из одной части СССР в другую. Именно тогда было принято решение создать на базе "Руслана" большой транспортный самолет, только побольше", — рассказывает Галуненко.

Во время первого полета 21 декабря 1988 года не было никаких сюрпризов, как утверждает Галуненко. Спустя три месяца было принято решение посмотреть, "сможет ли самолет установить какие-то рекорды". Цель выполнили 22 марта 1989 года. "Мрия" взлетела со 156,3 тоннами груза на борту. Было установлено 110 мировых рекордов. Свою карьеру пилота Александр Галуненко завершил в 2004 году на тот момент ему было 58 лет.

"Мы знали, что война должна была произойти"

К январю 2022 года семья Галуненко была уверена, что тишина эфемерна — будет война.

"Мы знали, что (война) должна была произойти, особенно с учетом того, что говорили американцы, в отличие от нашего правительства, которые говорили: "Нет, не волнуйтесь, все в порядке", — рассказывает пилот.

[ + – ] Вид на Гостомельский аэропорт из окна Галуненко

Однако покидать свой дом он не собирался. Александр признается, что он не ожидал, что родная Буча станет центром для нападения русских. Он наоборот обзванивал близких и родных, приглашая к себе. Дома у них большой подвал. Он думал, что Киев будет более опасным местом.

24 февраля российский десант пытался высадиться на аэропорте Антонова. Галуненко живут в 7 минутах от езды от него. Судя по интенсивности боев, Галуненко предположил, что его любимая "Мрия" получила повреждения. В скором времени у них пропало электричество, семья не выходила из дома. 4 апреля Бучу освободили ВСУ. После этого он и съездил к самолету.

Напомним, авиэксперты считают, что восстановить "Мрию" не удастся.

Во время штурма Гостомеля российской армией, в городе находился Ан-225 – самый большой самолет в мире. Но его не удалось вовремя эвакуировать.