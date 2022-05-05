"Это было частью моей души": первый пилот "Мрии" о сгоревшем самолете-гиганте (фото)
Александр Галуненко единственный пилот, который летал на Ан-225 с Бураном. Российское вторжение в Гостомельский аэропорт он мог наблюдать из окна своего дома. В первые дни сражения он понял, что самолет может быть поврежден.
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Летчик-испытатель и первый пилот Ан-225 "Мрия" Александр Галуненко в интервью для милитари-отдела The Drive рассказал о своем первом полете, разработке "Мрии", а также о том, как он переживает войну.
Семья Галуненко ныне живет в Буче, где еще недавно свирепствовали российские военные. Супруга Ольга Галуненко объясняет, что у ее мужа специфическое восприятие стресса и трудностей. Однажды ночью начался обстрел в районе, где живет семья. Ольга сказала мужу, что нужно идти в укрытие — в подвал. На что Александр сказал, что нет, сперва нужно заправить постель.
"Казалось, что твоего ребенка убили" — Галуненко о разрушенной "Мрии"
В ходе боев в Гостомельском аэропорте, была уничтожена "Мрия". Первый визит в аэропорт, после освобождения Бучи и аэропорта, вызвал глубокие эмоции у пилота.
"Казалось, что твоего ребенка убили. Талантливый, красивый, которого ты очень любил и которым восхищались все, кто его видел. Это было частью моей души", — рассказал Галуненко.
Галуненко — один из создателей "Мрии"
Александр Галуненко был не только первым пилотом самого большого самолета в мире, но и его разработчиком. Также он единственный, кто летал на самолете с космическим самолетом "Буран" на борту. На его счету множество мировых рекордов.
СССР нужно было создать шаттл. Однако все производство находилось в европейской части Советского Союза, а испытательный комплекс — на Байконуре.
"Им нужен был какой-то транспортный самолет, который смог бы перевезти все необходимые огромные детали из одной части СССР в другую. Именно тогда было принято решение создать на базе "Руслана" большой транспортный самолет, только побольше", — рассказывает Галуненко.
Во время первого полета 21 декабря 1988 года не было никаких сюрпризов, как утверждает Галуненко. Спустя три месяца было принято решение посмотреть, "сможет ли самолет установить какие-то рекорды". Цель выполнили 22 марта 1989 года. "Мрия" взлетела со 156,3 тоннами груза на борту. Было установлено 110 мировых рекордов. Свою карьеру пилота Александр Галуненко завершил в 2004 году на тот момент ему было 58 лет.
"Мы знали, что война должна была произойти"
К январю 2022 года семья Галуненко была уверена, что тишина эфемерна — будет война.
"Мы знали, что (война) должна была произойти, особенно с учетом того, что говорили американцы, в отличие от нашего правительства, которые говорили: "Нет, не волнуйтесь, все в порядке", — рассказывает пилот.
Однако покидать свой дом он не собирался. Александр признается, что он не ожидал, что родная Буча станет центром для нападения русских. Он наоборот обзванивал близких и родных, приглашая к себе. Дома у них большой подвал. Он думал, что Киев будет более опасным местом.
24 февраля российский десант пытался высадиться на аэропорте Антонова. Галуненко живут в 7 минутах от езды от него. Судя по интенсивности боев, Галуненко предположил, что его любимая "Мрия" получила повреждения. В скором времени у них пропало электричество, семья не выходила из дома. 4 апреля Бучу освободили ВСУ. После этого он и съездил к самолету.
Напомним, авиэксперты считают, что восстановить "Мрию" не удастся.
Во время штурма Гостомеля российской армией, в городе находился Ан-225 – самый большой самолет в мире. Но его не удалось вовремя эвакуировать.