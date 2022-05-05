"Це було частиною моєї душі": перший пілот "Мрії" про згорілий літак-гігант (фото)

Олександр Галуненко єдиний пілот, який літав на Ан-225 із "Бураном". Російське вторгнення до Гостомельського аеропорту він міг спостерігати з вікна свого будинку. В перші дні бою він зрозумів, що літак могли пошкодити.

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Льотчик-випробувач та перший пілот Ан-225 "Мрія" Олександр Галуненко в інтерв'ю для мілітарі-відділу The Drive розповів про свій перший політ, розробку "Мрії", а також про те, як він переживає війну.

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Сім'я Галуненко нині живе в Бучі, де ще недавно лютували російські військові. Дружина Ольга Галуненко пояснює, що її чоловік має специфічне сприйняття стресу та труднощів. Якось уночі почався обстріл у районі, де живе сім'я. Ольга сказала чоловікові, що треба йти в укриття — в підвал. На що Олександр сказав, що ні, спочатку треба заправити ліжко.

[ + – ] Олександр Галуненко з дружиною Ольгою

"Здавалося, що твою дитину вбили" — Галуненко про зруйновану "Мрію"

Під час боїв у Гостомельському аеропорту знищено "Мрію". Перший візит до аеропорту, після звільнення Бучі та аеропорту, викликав глибокі емоції в пілота.

"Здавалося, що твою дитину вбили. Талановита, красива, яку ти дуже любив і якою захоплювалися всі, хто її бачив. Це було частиною моєї душі", — розповів Галуненко.

[ + – ] Галуненко біля згорілої "Мрії"

Галуненко — один із творців "Мрії"

Олександр Галуненко був не лише першим пілотом найбільшого літака у світі, а і його розробником. Також він єдиний, хто літав літаком з космічним літаком "Буран" на борту. На його рахунку безліч світових рекордів.

СРСР потрібно було створити шатл. Проте все виробництва перебували в європейській частині Радянського Союзу, а випробувальний комплекс — на Байконурі.

"Їм потрібен був якийсь транспортний літак, який зміг би перевезти всі необхідні величезні деталі з однієї частини СРСР до іншої. Саме тоді ухвалено рішення створити на базі "Руслану" великий транспортний літак, тільки більший", — розповідає Галуненко.

Під час першого польоту 21 грудня 1988 року не було жодних сюрпризів, як стверджує Галуненко. Через три місяці прийнято рішення подивитися, чи зможе літак встановити якісь рекорди. Ціль виконали 22 березня 1989 року. "Мрія" злетіла зі 156,3 тоннами вантажу на борту. Встановлено 110 світових рекордів. Свою кар'єру пілота Олександр Галуненко завершив у 2004 році, тоді йому було 58 років.

"Ми знали, що війна мала статися"

До січня 2022 року сім'я Галуненка була впевнена, що тиша ефемерна — буде війна.

"Ми знали, що (війна) мала статися, особливо з урахуванням того, що говорили американці, на відміну від нашого уряду, який говорив: "Ні, не хвилюйтеся, все гаразд", — розповідає пілот.

[ + – ] Вид на Гостомельський аеропорт з вікна Галуненка

Проте покидати свій будинок він не збирався. Олександр зізнається, що не очікував, що рідна Буча стане центром для нападу росіян. Він навпаки обдзвонював близьких та рідних, запрошуючи до себе. Вдома в них великий підвал. Він думав, що Київ буде небезпечнішим місцем.

24 лютого російський десант намагався висадитись на аеропорту Антонова. Галуненки живуть за 7 хвилин їзди від нього. Судячи з інтенсивності боїв, Галуненко припустив, що його улюблена "Мрія" зазнала пошкоджень. Незабаром у них пропала електрика, сім'я не виходила з дому. 4 квітня Бучу звільнили ЗСУ. Після цього він і поїхав до літака.

Нагадаємо, авіаексперти вважають, що відновити "Мрію" не вдасться.

Під час штурму Гостомеля російською армією, в місті знаходився Ан-225 — найбільший літак у світі. Але його не вдалося вчасно евакуювати.