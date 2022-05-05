Россия разработала план по вторжению в Молдову, – СМИ

Как рассказали журналистам в контрразведке, Москва планирует 9 мая высадку десанта в Тирасполе, параллельно организовав протесты в Кишиневе.

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Россия разработала четкие планы вторжения в Молдову. Вероятный успех вооруженных сил России приведет ко "второму фронту" на Юго-Западном направлении, что вынудит Украину часть войск направить в этот регион. Об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на свои источники в контрразведке.

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Россия разработала четкий план вторжения в Молдову. Это может привести к созданию "второго фронта" на Юго-Западном направлении.

Открытие второго фронта может иметь стратегическое значение, ведь он будет стягивать человеческие резервы и технику Вооруженных Сил Украины. По мнению контрразведчиков присутствие российских войск в этом регионе будет дестабилизировать политическую ситуацию и на Балканах.

Повторение "донбасский сценария"?

Есть угроза, что Россия нарушит территориальную целостность Молдовы и признает независимость Приднестровья, как это сделала с оккупированными частями Донецкой и Луганской областей Украины.

По данным украинских контрразведчиков, Россия планирует осуществить высадку воздушного десанта на самолетах Ил-76 и вертолетах в Приднестровье. Самолеты и вертолеты будут лететь из оккупированного Крыма.

Так как Приднестровье географически отрезано от России, у Путина нет достаточных возможностей, чтобы безопасно пролететь над Одесской областью. Российская авиация может быть сбита украинским ПВО.

Чтобы поставлять боеприпасы в Приднестровье и усиливать подразделения, России нужно создать коридор через территорию Украины. Речь идет о сухопутном "коридоре" из временно захваченного Херсона через Николаевскую и Одесскую области.

При этом россиянам не избежать атак ВСУ, из-за чего создание такого "коридора" маловероятно.

Однако российские оккупанты нанесли ракетные удары по Одесской области. Целью обстрелов было усложнение сообщения между Белгород-Днестровским и Саратским районами Одесской области.

По информации контрразведчиков, оккупанты могут попытаться высадить десант и в эти районы, после чего пробиться в Приднестровье.

Что известно о дате?

Датой вторжения России в Молдову может стать 9 мая или один из ближайших дней. На "День Победы" Путин может объявить признание Россией независимости Приднестровья.

Российские спецслужбы могут планировать высадку десанта в Тирасполе одновременно с организацией мятежей и протестов в Кишиневе. По данным украинских контрразведчиков, российские спецслужбы рассматривают возможность раздувания беспорядков в Молдове.

Напомним, что глава Европейского совета Шарль Мишель во время визита в Молдову анонсировал передачу дополнительного военного оборудования из-за обострения ситуации в Приднестровье.

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что российская армия готовит провокации в Приднестровье в период майских праздников. Непризнанное государство готовят к войне с Украиной.