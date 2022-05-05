Росія розробила план із вторгнення в Молдову, — ЗМІ

Як розповіли журналістам у контррозвідці, Москва планує 9 травня висадку десанту в Тирасполі, паралельно організувавши протести в Кишиневі.

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Росія розробила чіткі плани вторгнення в Молдову. Імовірний успіх збройних сил Росії призведе до "другого фронту" на Південно-Західному напрямку, що змусить Україну частину військ направити в цей регіон. Про це повідомляє "24 канал" із посиланням на свої джерела в контррозвідці.

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Росія розробила чіткий план вторгнення в Молдову. Це може призвести до створення другого фронту на Південно-Західному напрямку.

Відкриття другого фронту може мати стратегічне значення, адже він стягуватиме людські резерви та техніку Збройних Сил України. На думку контррозвідників, присутність російських військ у цьому регіоні дестабілізуватиме політичну ситуацію й на Балканах.

Повторення "донбаського сценарію"?

Є загроза, що Росія порушить територіальну цілісність Молдови та визнає незалежність Придністров'я, як це зробила з окупованими частинами Донецької та Луганської областей України.

За даними українських контррозвідників, Росія планує здійснити висадку повітряного десанту на літаках Іл-76 і вертольотах у Придністров'ї. Літаки та гелікоптери летітимуть із окупованого Криму.

Оскільки Придністров'я географічно відрізане від Росії, Путін не має достатніх можливостей, щоб безпечно пролетіти над Одеською областю. Російська авіація може бути збита українським ППО.

Щоб постачати боєприпаси в Придністров'я та посилювати підрозділи, Росії потрібно створити коридор через територію України. Йдеться про сухопутний "коридор" із тимчасово захопленого Херсона через Миколаївську й Одеську області.

При цьому росіянам не уникнути атак ЗСУ, через що створення такого "коридору" малоймовірне.

Проте російські окупанти завдали ракетних ударів по Одеській області. Метою обстрілів було ускладнення сполучення між Білгород-Дністровським і Саратським районами Одеської області.

За інформацією контррозвідників, окупанти можуть спробувати висадити десант і в ці райони, після чого пробитися до Придністров'я.

Що відомо про дату?

Датою вторгнення Росії в Молдову може стати 9 травня або один із найближчих днів. На "День Перемоги" Путін може оголосити визнання Росією незалежності Придністров'я.

Російські спецслужби можуть планувати висадку десанту в Тирасполі одночасно з організацією заколотів і протестів у Кишиневі. За даними українських контррозвідників, російські спецслужби розглядають можливість роздмухування заворушень у Молдові.

Нагадаємо, що голова Європейської ради Шарль Мішель під час візиту до Молдови анонсував передачу додаткового військового обладнання через загострення ситуації в Придністров'ї.

Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що російська армія готує провокації в Придністров'ї в період травневих свят. Невизнану державу готують до війни з Україною.