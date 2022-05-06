Домой вернули 41 человека: Украина и Россия провели новый обмен пленными
По словам Ирины Верещук, в результате обмена домой вернулся 41 человек. Из них 28 военных и 13 гражданских. Среди последних — настоятель храма Православной церкви Украины
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Украина и Россия провели очередной обмен пленными, в результате чего домой вернули 41 человека, включая 11 женщин. Об этом сообщила Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Facebook.
Она рассказала, что среди обмениваемых людей оказались 28 украинских военнослужащих и 13 гражданских. Кроме того, удалось обменять настоятеля храма Православной церкви Украины.
Однако политик не стала уточнять, сколько россиян Украина передала взамен, о месте встречи с российской стороной также неизвестно.
"Состоялся очередной обмен пленными. Вернули 41 человека, включая 11 женщин. Домой возвращаются 28 военных и 13 гражданских. Особенно радостно, что сегодня среди уволенных есть настоятель храма Православной Церкви Украины", — написала она.
Напомним, 30 апреля Украина вернула домой из плена 14 людей. Среди них было семь военных и семь гражданских, а одна из украинских военных была на пятом месяце беременности.
28 апреля Верещук рассказала об проведении обмена пленными с Кремлем. Тогда удалось вернуть 45 украинских граждан, из них 13 офицеров и 20 солдат.
Кроме того, представительница США в ООН Бет Ван Шаак заявляла, что у Вашингтона есть достоверные доказательства того, что российские военные убивали украинцев, которые пытались сдаться в плен. По ее словам, это происходило возле Донецка, где украинцев не брали под стражу, а просто казнили их.