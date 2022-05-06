Додому повернули 41 особу: Україна та Росія провели новий обмін полоненими

За словами Ірини Верещук, внаслідок обміну додому повернулася 41 особа. З них 28 військових і 13 цивільних. Серед останніх — настоятель храму Православної церкви України.

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Україна та Росія провели черговий обмін полоненими, внаслідок чого додому повернули 41 особу, враховуючи 11 жінок. Про це повідомила Міністриня з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у Facebook.

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Вона розповіла, що серед людей, які обмінюються, опинилися 28 українських військовослужбовців і 13 цивільних. Окрім того, вдалося обміняти настоятеля храму Православної церкви України.

Проте політикиня не стала уточнювати, скільки росіян Україна передала натомість, про місце зустрічі з російською стороною також невідомо.

"Відбувся черговий обмін полоненими. Повернули 41 людину, враховуючи 11 жінок. Додому повертаються 28 військових і 13 цивільних. Особливо радісно, що сьогодні серед звільнених є настоятель храму Православної Церкви України", — написала вона.

Нагадаємо, 30 квітня Україна повернула додому з полону 14 людей. Серед них було сім військових і сім цивільних, а одна з українських військових була на п'ятому місяці вагітності.

28 квітня Верещук розповіла про проведення обміну полоненими з Кремлем. Тоді вдалося повернути 45 українських громадян, із них 13 офіцерів і 20 солдат.

Крім того, представниця США в ООН Бет Ван Шаак заявляла, що Вашингтон має достовірні докази того, що російські військові вбивали українців, які намагалися здатися в полон. За її словами, це відбувалося біля Донецька, де українців не брали під варту, а просто стратили їх.