Самолеты-разведчики НАТО проверяют уничтожение фрегата "Адмирал Макаров" (фото)

Cамолеты дальней радиолокационной слежки Boeing E-3A Sentry "осторожно заглянули" в Черное море, а беспилотник ВВС США "намотал" не один круг над возможным местом уничтожения российского корабля.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Cамолеты-разведчики и беспилотник стран НАТО вели разведку в районе возможного уничтожения украинскими ракетами "Нептун" российского фрегата "Адмирал Макаров". Об этом пишет издание Defence News со ссылкой на данные сервиса Flightradar.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Разведку проводили два самолета дальней радиолокационной слежки Boeing E-3A Sentry, один самолет Boeing RC-135W и беспилотник RQ-4 Global Hawk.

[ + – ] Карты пролетов самолетов НАТО над Чернрым морем

Boeing E-3A Sentry, по сведениям издания, лишь "осторожно заглянул" в Черное море, а RC-135W и RQ-4 Global Hawk летали непосредственно над ним.

[ + – ] Беспилотник RQ-4 Global Hawk ВВС США

Беспилотник "намотал" не один круг. Схожая активность RQ-4 Global Hawk была после уничтожения ракетного крейсера "Москва" – разведывательный беспилотник на второй день влетел в акваторию Черного моря.

Напомним, что 6 мая издание "Думская" написала об уничтожении фрегата возле острова Змеиный, на месте была заметна авиация и другие корабли РФ, которые направили из Крыма.

Турецкий канал TRT Haber позже опубликовал видеозапись с беспилотного летательного аппарата, на которой, предположительно, запечатлен фрегат "Адмирал Макаров" после попадания в него ракеты "Нептун".

Командование РФ задействовало "Адмирала Макарова" в "боевых задачах" в Средиземном море. С 2018 года корабль использовали в военной кампании в Сирии, в феврале 2022 года с него запускали ракеты по Украине.