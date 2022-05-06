Літаки-розвідники НАТО перевіряють знищення фрегата "Адмірал Макаров" (фото)

Літаки далекого радіолокаційного стеження Boeing E-3A Sentry "обережно зазирнули" у Чорне море, а безпілотник ВПС США "намотав" не одне коло над можливим місцем знищення російського корабля.

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Літаки-розвідники та безпілотник країн НАТО вели розвідку в районі можливого знищення українськими ракетами "Нептун" російського фрегата "Адмірал Макаров". Про це пише видання Defence News із посиланням на дані сервісу Flightradar.

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Розвідку проводили два літаки далекого стеження радіолокації Boeing E-3A Sentry, один літак Boeing RC-135W і безпілотник RQ-4 Global Hawk.

[ + – ] Карти прольотів літаків НАТО над Чорним морем

Boeing E-3A Sentry, за даними видання, лише "обережно заглянув" у Чорне море, а RC-135W та RQ-4 Global Hawk літали безпосередньо над ним.

[ + – ] Безпілотник RQ-4 Global Hawk ВПС США

Безпілотник "намотав" не одне коло. Така активність RQ-4 Global Hawk була після знищення ракетного крейсера "Москва" — розвідувальний безпілотник наступного дня влетів до акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, що 6 травня видання "Думська" написала про знищення фрегата біля острова Зміїний, на місці було помітно авіацію та інші кораблі РФ, які направили з Криму.

Турецький канал TRT Haber пізніше опублікував відеозапис з безпілотного літального апарату, на якому, ймовірно, зображено фрегат "Адмірал Макаров" після влучення в нього ракети "Нептун".

Командування РФ задіяло "Адмірала Макарова" у "бойових завданнях" у Середземному морі. З 2018 року корабель використали у військовій кампанії у Сирії, у лютому 2022 року з нього запускали ракети по Україні.