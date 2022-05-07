Оккупанты хотят отобрать у людей землю в Запорожской области, — Денисова

По словам украинского омбудсмена, ВС РФ терроризируют население в регионе: вводят "военный налог", новые лицензии для предпринимателей и грабят аграрные предприятия.

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Российские силы реализуют политику террора на временно оккупированных территориях Запорожской области. В частности, в селе Черниговка захватчики собираются отбирать землю у местных жителей. Об этом пишет уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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Как уточняет омбудсмен, оккупанты принуждают фермеров заполнять специальную форму с подробной информацией о земельных участках. Лишь после этого сельчанам дадут лицензию на обработку земли. При этом россияне угрожают "конфисковать" все участки, не указанные в документах.

В поселке Михайловка оккупационная власть внедряет свою налоговую систему для предпринимателей. Так, те местные жители, кто хочет и дальше заниматься своей деятельностью в громаде, теперь обязаны пройти новую регистрацию. "Россияне уверяют, что потребовали лишь "военный налог", а все новые платежи предприниматели будут перечислять лишь в громаду", — добавляет Денисова.

В Энергодаре захватчики завершают регистрацию горожан, которая якобы необходима для социальных выплат. Ранее сообщалось, что оккупанты обещают выдать местным по 10 тыс. российских рублей. В то же время, украинские военные предупреждали, что паспортные данные населения россияне могут использовать для проведения псевдореферендума.

Теперь же оккупационная власть начала регистрацию городских предпринимателей. Те, кто не придут в администрацию и не зарегистрируются, не смогут работать, объясняет Денисова.

В городе Васильевка российские военные пытаются выменять у местных сим-карты украинских мобильных операторов. Карточки, которые люди обменивают на бензин, оккупанты используют для звонков друг другу и своим родным, так как российской связи на оккупированной территории нет.

По словам Денисовой, на всех временно оккупированных территориях Запорожской области захватчики устраивают так называемую фильтрацию местных жителей, кроме того, препятствуют попыткам эвакуироваться на подконтрольную Украине землю и грабят аграрные предприятия.

Напомним, в оккупированных ВС РФ городах Украины фиксируют вывоз зерна на территорию России, а раньше захватчики уничтожили все продуктовые склады в Северодонецке. Кроме того, российские войска разбомбили современный элеватор для хранения зерновых культур в Рубежном Луганской области.

Ранее Фокус писал, что в Энергодаре российские оккупанты начали вводить свою валюту.