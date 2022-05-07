Окупанти хочуть відібрати у людей землю на Запоріжжі, — Денісова

За словами українського омбудсмена, ЗС РФ тероризують населення у регіоні: запроваджують "військовий податок", нові ліцензії для підприємців та грабують аграрні підприємства.

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Російські сили реалізують політику терору на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Зокрема, у селі Чернігівка загарбники збираються відбирати землю у місцевих мешканців. Про це пише уповноважена Верховна Рада України з прав людини Людмила Денісова.

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Як уточнює омбудсмен, окупанти змушують фермерів заповнювати спеціальну форму з детальною інформацією про земельні ділянки. Лише після цього селянам дадуть ліцензію на обробку землі. При цьому росіяни загрожують "конфіскувати" всі ділянки, які не вказані в документах.

У селищі Михайлівка окупаційна влада запроваджує свою податкову систему для підприємців. Так, ті місцеві жителі, хто хоче й надалі займатися своєю діяльністю у громаді, тепер мають пройти нову реєстрацію. "Росіяни запевняють, що зажадали лише "військовий податок", а всі нові платежі підприємці перераховуватимуть лише до громади", — додає Денісова.

В Енергодарі загарбники завершують реєстрацію містян, яка нібито потрібна для соціальних виплат. Раніше повідомлялося, що окупанти обіцяють видати місцевим 10 тис. російських рублів. Водночас, українські військові попереджали, що паспортні дані населення росіяни можуть використати для проведення псевдореферендуму.

Тепер же окупаційна влада розпочала реєстрацію міських підприємців. Ті, хто не прийдуть до адміністрації та не зареєструються, не зможуть працювати, пояснює Денісова.

У місті Василівка російські військові намагаються виміняти у місцевих сім-карти українських мобільних операторів. Картки, які люди обмінюють на бензин, окупанти використовують для дзвінків один одному і своїм рідним, тому що російського зв'язку на окупованій території немає.

За словами Денісової, на всіх тимчасово окупованих територіях Запорізької області загарбники влаштовують так звану фільтрацію місцевих жителів, крім того перешкоджають спробам евакуюватися на підконтрольну Україні землю та грабують аграрні підприємства.

Нагадаємо, в окупованих ЗС РФ містах України фіксують вивіз зерна на територію Росії, а раніше загарбники знищили всі продуктові склади у Сєвєродонецьку. Окрім того, російські війська розбомбили сучасний елеватор для зберігання зернових культур у Рубіжному Луганській області.

Раніше Фокус писав, що в Енергодарі російські окупанти почали запроваджувати свою валюту.