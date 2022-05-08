При поддержке авиации: ВС РФ пытались захватить населенный пункт в Запорожской области

Целью российских войск стало село Полтавка Гуляйпольского района.

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Войска РФ при поддержке авиации пытались наступать в направлении села Полтавка Гуляйпольського района Запорожской области. В результате успешных действий наших военных противник понес потери и отступил на ранее занимаемые позиции, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ на своей странице в Facebook.

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[ + – ] Войска РФ при поддержке авиации пытались наступать в направлении села Полтавка Гуляйпольського района Запорожской области Фото: Скриншот

Также в районе города Пологи Запорожской области подразделения Сил обороны нанесли поражение войскам противника, уничтожив часть его военной техники. Войска РФ оставили занятые позиции.

Фото: Скриншот

На Новопавловском и Запорожском направлениях войска РФ не проводили активных боевых действий. Противник продолжает артиллерийские обстрелы и нанесение ракетно-бомбовых ударов с применением авиации в Запорожской области.

О значительных потерях врага свидетельствует обнаружение в селе Бурчак Михайловского района Запорожской области размещения более 100 раненых военных воздушно-десантных воск РФ.

Фото: Скриншот

Фокус уже писал о том, что происходит на фронте на 74-й день войны нашей страны с Россией. На севере – практически без перемен, возле Харькова ВС РФ пытается сдержать наше контрнаступление.

Напоминаем, что после двух месяцев боев Попасная перешла под контроль оккупантов. Украинские войска отошли от города на более укрепленные позиции.

Также напоминаем, что 8 мая в Украине – День памяти и примирения. По этому поводу президент Украины записал обращение. Стоя на фоне разрушенного города Бородянка, он заверил, что черно-белая весна закончится и начнется сине-желтая мечта.