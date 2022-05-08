За підтримки авіації: ЗС РФ намагалися захопити населений пункт у Запорізькій області

Метою російських військ стало село Полтавка Гуляйпільського району.

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Війська РФ за підтримки авіації намагалися наступати у напрямку села Полтавка Гуляйпольського району Запорізької області. В результаті успішних дій наших військових противник зазнав втрат і відступив на позиції, які раніше займали, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

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[ + – ] Війська РФ за підтримки авіації намагалися наступати у напрямку села Полтавка Гуляйпольського району Запорізької області Фото: Скриншот

Також у районі міста Пологи Запорізької області підрозділи Сил оборони завдали поразки військам супротивника, знищивши частину його військової техніки. Війська РФ залишили зайняті позиції.

Фото: Скриншот

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках війська РФ не проводили активних бойових дій. Противник продовжує артилерійські обстріли та завдання ракетно-бомбових ударів із застосуванням авіації в Запорізькій області.

Про значні втрати ворога свідчить виявлення у селі Бурчак Михайлівського району Запорізької області розміщення понад 100 поранених військових повітряно-десантних віск РФ.

Фото: Скриншот

Фокус вже писав про те, що відбувається на фронті на 74 день війни нашої країни з Росією. На півночі – практично без змін, біля Харкова ЗС РФ намагається утримати наш контрнаступ.

Нагадуємо, що після двох місяців боїв Попасна перейшла під контроль окупантів. Українські війська відійшли від міста більш укріплені позиції.

Також нагадуємо, що 8 травня в Україні – День пам'яті та примирення. З цього приводу президент України записав звернення. Стоячи на тлі зруйнованого міста Бородянка, він запевнив, що чорно-біла весна закінчиться і розпочнеться синьо-жовта мрія.