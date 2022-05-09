Потери огромные: РФ перебрасывает из Белгородской области военных и технику, – Генштаб ВСУ

Армия РФ продолжает наступать на востоке Украины, чтобы полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области. Генштаб ВСУ предупредил о вероятности нанесения ракетных ударов по всей стране.

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Российские оккупанты на 75-й день полномасштабной войны с Украиной проявляют наибольшую активность на Слобожанском и Донецком направлениях. Об этом сказано в утренней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Армия РФ наступает на востоке, чтобы взять под контроль Донецкую и Луганскую области, а также создать сухопутный коридор во временно оккупированный Крым. Высока вероятность ракетных ударов по всей Украине, предупредили военные.

Слобожанское и Изюмское направления

Активного наступления на Слобожанском направлении не было. Враг занимался перегруппировкой подразделений, пополнением запасов боеприпасов, горючего, контролю ранее занятых позиций и недопущением продвижения подразделений ВСУ в направлении государственной границы.

[ + – ] В Белгородской области сосредоточили до 19 батальонных тактических групп

На Изюмском направлении подразделения из 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии западного военного округа, 29-я, 35-я, 36-я армии 68-го армейского корпуса восточного военного округа и воздушно-десантные войска готовятся к наступлению на направлениях "Сулиговка – Новая Дмитровка" и "Сулиговка – Курулька".

Чтобы не допустить продвижение ВСУ, враг сосредоточил в Белгородской области РФ до 19 батальонных тактических групп и продолжает перебрасывать личный состав с военной техникой для доукомплектования подразделений, понесших значительные потери в Украине.

Донецкое и Таврическое направления

Захватчики при поддержке авиации и артиллерии сосредоточились на взятии населенных пунктов Рубежное и Попасная, а также на подготовке к продолжению наступления на населенные пункты Северск, Славянск, Лисичанск и Авдеевку. Враг нарастил огневое влияние и пытается прорвать оборону ВСУ.

Демонстративные действия армия РФ вела на Таврическом направлении, чтобы сковать украинские войска и улучшить систему логистического обеспечения.

На временно захваченной территории Запорожской области оккупанты без уважительных причин отбирают у гражданских документы. Вернуть их обещают после участия в торжествах по случаю "дня победы", говорится в сводке Генштаба ВСУ.

На территории Донецкой и Луганской областей защитники Украины успешно отбили 6 атак врага, уничтожили 20 танков, 1 артиллерийскую систему, 28 единиц боевой бронированной техники, 1 специальный бронированный автомобиль и 5 единиц автомобильной техники.

Южнобужское направление, Крым и Приднестровье

ВС РФ обстреливают позиции ВСУ на Южнобужском направлении из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Во временно оккупированном Крыму войска РФ готовятся к парадам.

[ + – ] Оккупанты обстреливают позиции ВСУ на юге из артиллерии и РСЗО

Обстановка в Приднестровье не изменилась – местные вооруженные формирования и подразделения оперативной группы ВС РФ пребывают в "полной" в боевой готовности.

Признаков формирования наступательных группировок в Беларуси Генштаб ВСУ не обнаружил, отдельные подразделения усиленно охраняют участок украино-белорусской границы.

Подразделения противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск 8 мая поразили 10 воздушных целей российских оккупантов – 6 беспилотников типа Орлан-10, 1 БПЛА "Форпост" и 3 крылатых ракеты.

Напомним, что американский Институт изучения войны прогнозировал выход ВСУ в ближайшие дни или недели на территориях Харьковской области к границе с Россией.

Офицер управления разведки полка "Азов" Илья Самойленко 8 мая сказал, что при обороне "Азовстали" украинские военные уничтожили 2,5 тыс. военных РФ и ранили более 5 тыс. человек. Также уничтожено 60 российских танков и повреждено 30.