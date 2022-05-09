Втрати величезні: РФ перекидає з Бєлгородської області військових і техніку, – Генштаб ЗСУ

Армія РФ продовжує наступати на сході України, аби повністю окупувати Донецьку та Луганську області. Генштаб ЗСУ попередив про ймовірність завдання ракетних ударів по всій країні.

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Російські окупанти на 75-й день повномасштабної війни з Україною проявляють найбільшу активність на Слобожанському та Донецькому напрямках. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України (ЗСУ).

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Армія РФ наступає на сході, щоб взяти під контроль Донецьку та Луганську області, а також створити сухопутний коридор у тимчасово окупований Крим. Висока ймовірність ракетних ударів по всій Україні попередили військові.

Слобожанський та Ізюмський напрямки

Активного наступу на Слобожанському напрямі не було. Ворог займався перегрупуванням підрозділів, поповненням запасів боєприпасів, пального, контролю раніше зайнятих позицій і недопущенням просування підрозділів ЗСУ в напрямку державного кордону.

[ + – ] У Бєлгородській області зосередили до 19 батальйонних тактичних груп

На Ізюмському напрямку підрозділи з 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії західного військового округу, 29-а, 35-а, 36-а армії 68-го армійського корпусу східного військового округу та повітряно-десантні війська готуються до наступу на напрямках "Сулігівка – Нова Дмитрівка" та "Сулігівка – Курулька".

Щоб не допустити просування ЗСУ, ворог зосередив у Бєлгородській області РФ до 19 батальйонних тактичних груп і продовжує перекидати особовий склад із військовою технікою для доукомплектування підрозділів, які зазнали значних втрат в Україні.

Донецький і Таврійський напрями

Загарбники за підтримки авіації та артилерії зосередилися на взятті населених пунктів Рубіжне та Попасна, а також на підготовці до продовження наступу на населені пункти Сіверськ, Слов'янськ, Лисичанськ та Авдіївку. Ворог наростив вогневий вплив і намагається прорвати оборону ЗСУ.

Демонстративні дії армія РФ вела на Таврійському напрямку, щоб скувати українські війська та покращити систему логістичного забезпечення.

На тимчасово захопленій території Запорізької області окупанти без поважних причин забирають у цивільних документи. Повернути їх обіцяють після участі в урочистостях із нагоди дня перемоги, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

На території Донецької та Луганської областей захисники України успішно відбили 6 атак ворога, знищили 20 танків, 1 артилерійську систему, 28 одиниць бойової броньованої техніки, 1 спеціальний броньований автомобіль та 5 одиниць автомобільної техніки.

Південнобузький напрямок, Крим і Придністров'я

ЗС РФ обстрілюють позиції ЗСУ на Південнобузькому напрямку з артилерії та реактивних систем залпового вогню. У тимчасово окупованому Криму війська РФ готуються до парадів.

[ + – ] Окупанти обстрілюють позиції ЗСУ на півдні з артилерії та РСЗВ

Обстановка у Придністров'ї не змінилася – місцеві збройні формування та підрозділи оперативної групи ЗС РФ перебувають у "повній" у бойовій готовності.

Ознак формування наступальних угруповань у Білорусі Генштаб ЗСУ не зафіксував, що окремі підрозділи посилено охороняють ділянку українсько-білоруського кордону.

Підрозділи протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ 8 травня уразили 10 повітряних цілей російських окупантів – 6 безпілотників типу Орлан-10, 1 БПЛА "Форпост" та 3 крилаті ракети.

Нагадаємо, що американський Інститут вивчення війни прогнозував вихід ЗСУ найближчими днями або тижнями на територіях Харківської області до кордону з Росією.

Офіцер управління розвідки полку "Азов" Ілля Самойленко 8 травня сказав, що під час оборони "Азовсталі" українські військові знищили 2,5 тис. військових РФ і поранили понад 5 тис. людей. Також знищено 60 російських танків і пошкоджено 30.