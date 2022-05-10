"Россияне снова начали атаку", — глава Луганской ОВА (фото)

По словам Сергея Гайдая, российские войска продолжают попытки наступления в направлении Северодонецка, штурмуют Рубежное и Воеводовку, Тошковку и Нижнее.

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За предыдущие сутки на Донбассе успешно отбиты 15 атак врага, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Уничтожены зенитный ракетный комплекс, 9 танков, 3 артиллерийские системы, 25 единиц боевой бронированной техники, 3 единицы специальной инженерной техники и 3 автомобиля врага. Однако, несмотря на потери, враг продолжает попытки атаковать украинские силы.

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"Борьба за Рубежное идет без остановки. Орки пытаются продвинуться вглубь и завладеть городом полностью, но наши защитники постоянно отбрасывают рашистов, — отметил Гайдай. — В направлении Северодонецка россияне снова штурмовали Воеводовку – без успеха, оркостанцы вернулись на ранее занятые позиции. Но уже сейчас начали атаку снова. С утра также продолжаются бои за Тошковку и Нижнее".

[ + – ] Нижнее и Тошковка находятся южнее Северодонецка. Россияне также питаются прорваться к городу с севера

В условиях непрерывных боев и обстрелов невозможно оказать помощь людям, оказавшимся по завалами. По словам Гайдая, под обломками дома в Шипилово и школы в Белогоровке до сих пор находятся люди. Но плотные обстрелы полностью заблокировали работу оперативных служб. Полицейских, которые направлялись на спасение, обстреляли, один человек ранен, поэтому спасателям пришлось вернуться.

"Ждем тишины, чтобы наконец-то достать людей", — отметил Сергей Гайдай.

По его словам, 9 мая россияне весь день обстреливали дороги, соединяющие города на линии огня с "большой землей". В Северодонецке и Лисичанске российские войска попали в жилые дома, также в областном центре обстреляли здание Нацполиции.

"Жителю Северодонецка, который вчера получил осколочные ранения, уже оказывают медпомощь в Полтавской больнице", — сказал глава ОВА.

Ранее Сергей Гайдай сообщал, что в ночь с 7 на 8 мая ВС РФ нанесли удар по Шипилово Луганской области. Под завалами двухэтажного дома оказались 11 местных жителей, прятавшихся в подвале. Пожарные отряды проводили спасательную операцию по мере возможности. Но из-за постоянных обстрелов российской армии невозможно до конца разобрать завалы ни в Шипилово, ни в Белогоровке, где ВС РФ скинули авиабомбу на школу. Пострадавших в Белогоровке детей и одного раненого ребенка из Приволья госпитализировали в Днепр.

6 мая Гайдай предупреждал, что в ближайшие дни российские войска бросят все силы, чтобы прорваться в Северодонецк или в Попасную. 8 мая стало известно, что украинские войска отошли от Попасной на более укрепленные позиции.