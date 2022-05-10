"Росіяни знову розпочали атаку", — голова Луганської ОВА (фото)

За словами Сергія Гайдая, російські війська продовжують спроби наступу в напрямку Сєвєродонецька, штурмують Рубіжне та Воєводівку, Тошківку та Нижнє.

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За минулу добу на Донбасі успішно відбито 15 атак ворога, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Знищено зенітний ракетний комплекс, 9 танків, 3 артилерійські системи, 25 одиниць бойової броньованої техніки, 3 одиниці спеціальної інженерної техніки та 3 автомобілі ворога. Проте, попри втрати, ворог продовжує спроби атакувати українські сили.

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"Боротьба за Рубіжне йде без зупинки. Орки намагаються просунутися вглиб і заволодіти містом повністю, але наші захисники постійно відкидають рашистів, — зазначив Гайдай. — У напрямку Сєвєродонецька росіяни знову штурмували Воєводівку — без успіху, оркостанці вже повернулися на раніше зайняті позиції. Почали атаку знову. З ранку також тривають бої за Тошківку та Нижнє".

[ + – ] Нижнє та Тошківка знаходяться південніше від Сєверодонецька. Росіяни також намагаються прорватися до міста з півночі

В умовах безперервних боїв та обстрілів неможливо надати допомогу людям, які опинилися за завалами. За словами Гайдая, під уламками будинку в Шепиловому та школи в Білогорівці досі перебувають люди. Але щільний обстріл повністю заблокував роботу оперативних служб. Поліцейських, які прямували на порятунок, обстріляли, одну людину поранено, тож рятувальникам довелося повернутися.

"Чекаємо тиші, щоб нарешті дістати людей", — зазначив Сергій Гайдай.

За його словами, 9 травня росіяни весь день обстрілювали дороги, які з'єднують міста на лінії вогню з "великою землею". У Сєвєродонецьку та Лисичанську російські війська влучили в житлові будинки, також в обласному центрі обстріляли будівлю Нацполіції.

"Мешканцю Сєвєродонецька, який учора отримав осколкові поранення, вже надають медичну допомогу в Полтавській лікарні", — сказав голова ОВА.

Раніше Сергій Гайдай повідомляв, що в ніч з 7 на 8 травня ЗС РФ завдали удару по Шипилівці Луганської області. Під завалами двоповерхового будинку опинилися 11 місцевих жителів, які ховалися в підвалі. Пожежні загони проводили рятувальну операцію в міру можливості. Але через постійні обстріли російської армії неможливо до кінця розібрати завали ні в Шипилівці, ні в Білогорівці, де ЗС РФ скинули авіабомбу на школу. Постраждалих у Білогорівці дітей та одну поранену дитину з Привілля госпіталізували до Дніпра.

6 травня Гайдай попереджав, що найближчими днями російські війська кинуть усі сили, щоб прорватися до Сєвєродонецька або до Попасної. 8 травня стало відомо, що українські війська відійшли від Попасної на укріпленіші позиції.