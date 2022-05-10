В РФ заявили о выходе войск на границу Луганской области: украинские власти опровергают

Глава Луганской ОВА Гайдай заверил, что противнику не удалось прорвать оборону в регионе, а выход российских военных на админграницу произошел "в их фантазиях".

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Министерство обороны РФ утром во вторник, 10 мая, сообщило, что Вооруженные силы России совместно с боевиками "ЛНР" вышли на административную границу Луганской области после захвата города Попасная. Об этом говорится в сводке ведомства, опубликованной в его телеграм-канале.

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"Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации, завершив зачистку… населенного пункта Попасная, прорвали глубоко эшелонированную оборону противника и вышли на административную границу Луганской Народной Республики (Луганской области — ред.)", — говорится в сообщении.

В свою очередь председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай опроверг заявление Минобороны РФ. По словам чиновника, выход ВС России на админграницу Луганской области произошел "в фантазиях" российского руководства, а в действительности украинские Вооруженные силы держат "крепкую оборону" в регионе.

"Наши войска отошли от Попасной на более укрепленные позиции. Оборона крепкая. Прорывов нет. орки в кульках", — прокомментировал сводку Минобороны РФ Гайдай.

Напомним, 8 мая Гайдай сообщил, что украинские военные отошли от города Попасная Луганской области спустя два месяца обороны. Руководитель ОВА объяснял, что город практически полностью разрушен и закрепиться Вооруженным силам Украины там негде, поэтому было принято решение отойти на более укрепленные позиции.

Помимо этого 6 мая Гайдай предупредил, что в течение 3-4 дней противник перейдет в наступление в регионе и попытается окружить украинские войска.