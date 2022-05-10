У РФ заявили про вихід військ на кордон Луганської області: українська влада спростовує

Глава Луганської ОВА Гайдай запевнив, що противнику не вдалося прорвати оборону в регіоні, а вихід російських військових на адмінкордон стався "в їхніх фантазіях".

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Міністерство оборони РФ вранці у вівторок, 10 травня, повідомило, що Збройні сили Росії спільно з бойовиками ЛНР вийшли на адміністративний кордон Луганської області після захоплення міста Попасна. Про це йдеться у зведенні відомства, опублікованому в його телеграм-каналі.

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"Підрозділи Народної міліції Луганської Народної Республіки за підтримки Збройних Сил Російської Федерації, завершивши зачистку ... населеного пункту Попасна, прорвали глибоко ешелоновану оборону противника та вийшли на адміністративний кордон Луганської Народної Республіки (Луганської області — ред.)", — йдеться в повідомленні.

У свою чергу, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай спростував заяву Міноборони РФ. За словами чиновника, вихід ЗС Росії на адмінкордон Луганської області стався "у фантазіях" російського керівництва, а насправді українські Збройні сили тримають "міцну оборону" в регіоні.

"Наші війська відійшли від Попасної на укріпленіші позиції. Оборона міцна. Проривів немає. орки в кульках", — прокоментував зведення Міноборони РФ Гайдай.

Нагадаємо, 8 травня Гайдай повідомив, що українські військові відійшли від міста Попасна на Луганщині через два місяці оборони. Керівник ОВА пояснював, що місто практично повністю зруйноване, і закріпитися Збройним силам України там ніде, тому було ухвалено рішення відійти на укріпленіші позиції.

Крім цього, 6 травня Гайдай попередив, що протягом 3-4 днів противник перейде в наступ у регіоні та спробує оточити українські війська.