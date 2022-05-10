Артиллеристы "ЛНР" обстреляли Донецкую область снарядами с открытками к 9 мая (видео)

Боевики, выстрелили по Светлодарску и пгт Луганское агитационными листовками с надписями "Zа победу", пожелав украинцам "мира, здоровья и счастья".

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Пророссийские боевики "ЛНР" при помощи артиллерии обстреляли город Светлодарск и пгт Луганское Бахмутского района Донецкой области снарядами, внутри которых были открытки с поздравлениями с 9 мая. Соответствующее видео во вторник, 10 мая, опубликовало агентство "РИА Новости".

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В ролике, распространенном российскими журналистами, показано, как один из боевиков, обращаясь к жителям Луганской области, желает им "мира, здоровья и счастья".

"Отдельно поздравляем жителей населенных пунктов Светлодарск и Луганское. Посылаем им поздравительные открытки. Подождите, дорогие, мы скоро придем и освободим вас… С Днем Победы!" — сказал военный и приказал открыть огонь.

На кадрах также запечатлено, как десятки открыток, на которых изображена Z-символика, разлетелись по одной из улиц после попадания снарядов. Где именно они приземлились неизвестно, однако российские СМИ утверждают, что агитационные боеприпасы попали по Светлодарску и Луганскому.

Напомним, 9 мая российские войска обстреляли Одессу, в результате чего погиб по меньшей мере 1 человек, еще несколько горожан получили ранения. В ходе атаки был разрушен торговый центр.

Тем временем президент РФ Владимир Путин 9 мая с портретом своего отца-фронтовика принял участие в акции "Бессмертный полк" в центре Москвы, а в своей речи на параде глава государства-агрессора назвал полномасштабное вторжение в Украину "решением суверенной и сильной страны".