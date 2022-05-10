Артилеристи "ЛНР" обстріляли Донецьку область снарядами з листівками до 9 травня (відео)

Бойовики, вистрілили по Світлодарську та смт Луганське агітаційними листівками з написами "Zа перемогу", побажавши українцям "миру, здоров'я і щастя".

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Проросійські бойовики "ЛНР" за допомогою артилерії обстріляли місто Світлодарськ та смт Луганське Бахмутського району Донецької області снарядами, всередині яких були листівки з привітаннями з 9 травня. Відповідне відео у вівторок, 10 травня, опублікувало агентство "РИА Новости".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

У ролику, поширеному російськими журналістами, показано, як один із бойовиків, звертаючись до жителів Луганської області, бажає їм "миру, здоров'я та щастя".

"Особливо вітаємо жителів населених пунктів Світлодарськ і Луганське. Надсилаємо їм вітальні листівки. Зачекайте, дорогі, ми незабаром прийдемо і звільнимо вас… З Днем Перемоги!" — сказав військовий і наказав відкрити вогонь.

На кадрах також відображено, як десятки листівок, на яких зображена Z-символіка, розлетілися однією з вулиць після влучення снарядів. Де саме вони приземлилися невідомо, проте російські ЗМІ стверджують, що агітаційні боєприпаси влучили по Світлодарську та Луганському.

Нагадаємо, 9 травня російські війська обстріляли Одесу, внаслідок чого загинула щонайменше 1 людина, ще кілька містян отримали поранення. У процесі атаки було зруйновано торговий центр.

Тим часом президент РФ Володимир Путін 9 травня з портретом свого батька-фронтовика взяв участь в акції "Безсмертний полк" у центрі Москви, а у своїй промові на параді глава держави-агресора назвав повномасштабне вторгнення в Україну "рішенням суверенної та сильної країни".