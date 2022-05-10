Россияне угрожают расправой журналистке, облившей "кровью" посла РФ в Варшаве

Все личные данные Ирины Земляной, включая номер телефона и профили в соцсетях, оказались на страницах российских пабликов. Россияне обещают найти и убить женщину.

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Украинской журналистке и медиаэксперту Ирине Земляной, которая накануне облила красной краской российского посла в Польше, начали поступать угрозы. Только за минувшую ночь в Telegram журналистка получила около 700 таких сообщения, угрозы расправой появились и в других ее социальных сетях. Об этом сообщает Громадське.

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Польские полицейские задержали Земляную и, после записи личных данных, отпустили.

"Все мои данные, в т.ч. паспорт, номера телефонов, профили в соцсетях оказались в российских пабликах. Сейчас я столкнулась с атакой, россияне угрожают найти и убить меня. Только за ночь в Telegram я получила около 700 сообщений. Угрожают и в других соцсетях", — рассказала журналистка.

Ранее Фокус сообщал, 9 мая под крики "фашисты" в Варшаве облили красной краской российского посла. Делегация из РФ намеревалась возложить цветы на кладбище советских воинов, где находятся останки более 20 тыс. солдат, однако оставить венок им так и не удалось.

Напомним, что глава МВД Польши оправдал украинцев, участвовавших в акции с красной краской для российского посла. Главы МВД Польши объяснил, что массовое собрание противников российской агрессии в Украине, где ежедневно совершаются преступления, вполне законно. Он объяснил, что можно понять эмоции украинок, чьи мужья мужественно сражаются за родину.