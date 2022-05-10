Росіяни погрожують розправою журналістці, яка облила "кров'ю" посла РФ у Варшаві

Усі особисті дані Ірини Земляної, враховуючи номер телефону та профілі у соцмережах, опинилися на сторінках російських пабліків. Росіяни обіцяють знайти й убити жінку.

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Українській журналістці та медіаекспертці Ірині Земляній, яка напередодні облила червоною фарбою російського посла у Польщі, почали надходити погрози. Тільки за минулу ніч у Telegram журналістка отримала майже 700 таких повідомлень, погрози розправою з'явилися і в інших її соціальних мережах. Про це повідомляє Громадське.

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Польські поліцейські затримали Земляну й після запису особистих даних відпустили.

"Усі мої дані, зокрема паспорт, номери телефонів, профілі в соцмережах опинилися в російських пабліках. Зараз я зіткнулася з атакою, росіяни погрожують знайти й убити мене. Тільки за ніч у Telegram я отримала майже 700 повідомлень. Погрожують і в інших соцмережах", — розповіла журналістка.

Раніше Фокус повідомляв, що 9 травня під крики "фашисти" у Варшаві облили червоною фарбою російського посла. Делегація з РФ мала намір покласти квіти на цвинтарі радянських воїнів, де знаходяться останки понад 20 тис. солдат, проте залишити вінок їм так і не вдалося.

Нагадаємо, що глава МВС Польщі виправдав українців, які брали участь в акції з червоною фарбою для російського посла. Глави МВС Польщі пояснив, що масові збори противників російської агресії в Україні, де щоденно скоюються злочини, є цілком законним. Він пояснив, що можна зрозуміти емоції українок, чиї чоловіки мужньо борються за батьківщину.