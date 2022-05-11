Отбили 12 атак: войскам РФ не удалось взять под контроль Лиман и Северодонецк, — Генштаб

За минувшие сутки бойцы ВСУ уничтожили 12 танков, 4 артиллерийские системы, 19 единиц бронетехники и 21 единиц специальной инженерной техники ВС РФ.

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На 77-ой день противостояния Украины российской агрессии основные боевые действия происходили на Донбассе, где украинские защитники отбили 12 атак врага, который пытался вести наступление на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях. Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Павел Ковальчук.

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Слобожанское направление

Оккупационные войска РФ продолжают сосредоточивать основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск. Силами подразделений 6-ой армии Западного военного округа и 41-ой армии Центрального военного округа осуществляют ведение разведки подразделений Сил обороны на север и северо-восток от города Харьков.

[ + – ] Карта боевых действий в Украине 10 мая. Источник: War_Mapper

На изюмском направлении противник продолжает вести обстрелы оборонительных позиций ВСУ и сосредотачивает основные усилия на нанесении огневого поражения в определенном районе.

Донецкое и Луганское направления

Продолжаются бои за Рубежное. Также противник концентрирует основные усилия на продвижение в сторону Лимана и Северодонецка, с целью штурма и захвата этих населенных пунктов.

Подразделения ВСУ в боях уничтожили 12 танков, 4 артиллерийские системы, 19 единиц бронированной техники, 7 автомобилей и 21 единиц специальной инженерной техники ВС РФ.

Также за минувшие сутки силами ПВО, Воздушных и Сухопутных войск Украины были поражены четыре БПЛА типа Орлан-10 и уничтожен один вертолет Ми-24.

[ + – ] Карта боевых действий в Украине 10 мая. Источник: War_Mapper

На остальных направлениях противник не вел активных бевых действий. В частности в целях закрепления на захваченной территории Херсонской области проводит инженерные работы и создание новых позиций в районах населенных пунктов Брускинское и Большая Александровка.

Напомним, что вчера 10 мая бойцы ВСУ освободили 4 населенных пункта в Харьковской области. Противник вынужден был покинуть Черкасские и Русские Тишки, Рубежное и Байрак.

Глава разведывательного управления Минобороны США Скотт Берриер сообщил, что с начала войны Россия потеряла от 8 до 10 генералов. По его словам этот показатель в несколько раз превышает потери высших американских офицеров в Афганистане за 20 лет конфликта.