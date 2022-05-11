Відбили 12 атак: військам РФ не вдалося взяти під контроль Лиман і Сєвєродонецьк, — Генштаб

Минулої доби бійці ЗСУ знищили 12 танків, 4 артилерійські системи, 19 одиниць бронетехніки та 21 одиницю спеціальної інженерної техніки ЗС РФ.

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На 77-ий день протистояння України російській агресії основні бойові дії відбувалися на Донбасі, де українські захисники відбили 12 атак ворога, який намагався вести наступ на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках. Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Павло Ковальчук.

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Слобожанський напрямок

Окупаційні війська РФ продовжують зосереджувати основні зусилля на запобіганні подальшому просуванню українських військ. Силами підрозділів 6-ої армії Західного військового округу та 41-ої армії Центрального військового округу здійснюють ведення розвідки підрозділів Сил оборони на північ і північний схід від міста Харків.

[ + – ] Мапа бойових дій в Україні 10 травня. Джерело: War_Mapper

На ізюмському напрямку противник продовжує вести обстріл оборонних позицій ЗСУ та зосереджує основні зусилля на завданні вогневого ураження в певному районі.

Донецький і Луганський напрямки

Тривають бої за Рубіжне. Також противник концентрує основні зусилля на просування в бік Лимана та Сєвєродонецька з метою штурму та захоплення цих населених пунктів.

Підрозділи ЗСУ в боях знищили 12 танків, 4 артилерійські системи, 19 одиниць броньованої техніки, 7 автомобілів і 21 одиницю спеціальної інженерної техніки ЗС РФ.

Також за минулу добу силами ППО, Повітряних і Сухопутних військ України було уражено чотири БПЛА типу "Орлан-10" і знищено один вертоліт Мі-24.

[ + – ] Мапа бойових дій в Україні 10 травня. Джерело: War_Mapper

На інших напрямах противник не вів активних бойових дій. Зокрема з метою закріплення на захопленій території Херсонської області проводить інженерні роботи та створення нових позицій у районах населених пунктів Брускінське та Велика Олександрівка.

Нагадаємо, що вчора 10 травня бійці ЗСУ звільнили 4 населені пункти в Харківській області. Противник змушений був залишити Черкаські та Російські Тишки, Рубіжне та Байрак.

Глава розвідувального управління Міноборони США Скотт Беррієр повідомив, що з початку війни Росія втратила від 8 до 10 генералів. За його словами, цей показник у кілька разів перевищує втрати вищих американських офіцерів у Афганістані за 20 років конфлікту.