Россияне будут шокированы местом, по которому скоро ударят ВСУ, — советник МВД (видео)
Ситуация на фронте начнет меняться по мере того, как Украина будет получать больше западного вооружения, сказал Андрусив.
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РФ будет удивлена тем, по какому месту Вооруженные силы Украины нанесут удар в ближайшее время. Об этом в эфире 24 канала в среду, 11 мая, сообщил советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив.
По словам Андрусива, на данный момент идет работа над разработкой плана освобождения Херсонской области от оккупантов. Однако на данный момент вопрос заключается не в самой возможности организации наступления на силы противника в регионе, а в цене его проведения — чем лучше украинские войска его подготовят, тем меньшие жертвы они понесут.
В то же время Андрусив указал, что "работа ведется не только по направлению Херсона", не уточнив, какое именно направление он имеет в виду.
"Думаю, в ближайшее время россияне будут шокированы от места удара, который нанесут наши Вооруженные силы. Ситуация начнет меняться в меру того, как мы будем усиливаться западным вооружением", — добавил советник министра.
Напомним, в середине апреля советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что ВСУ обладают "прекрасными возможностями" для удара по территории России.
В свою очередь полковник ФСБ России и бывший "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) сообщил, что ВСУ нанесут удар по Крымскому мосту, однако это произойдет тогда, когда украинская сторона сочтет такой шаг "возможным, достижимым и выгодным".