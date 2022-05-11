Россияне будут шокированы местом, по которому скоро ударят ВСУ, — советник МВД (видео)

Ситуация на фронте начнет меняться по мере того, как Украина будет получать больше западного вооружения, сказал Андрусив.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

РФ будет удивлена тем, по какому месту Вооруженные силы Украины нанесут удар в ближайшее время. Об этом в эфире 24 канала в среду, 11 мая, сообщил советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам Андрусива, на данный момент идет работа над разработкой плана освобождения Херсонской области от оккупантов. Однако на данный момент вопрос заключается не в самой возможности организации наступления на силы противника в регионе, а в цене его проведения — чем лучше украинские войска его подготовят, тем меньшие жертвы они понесут.

В то же время Андрусив указал, что "работа ведется не только по направлению Херсона", не уточнив, какое именно направление он имеет в виду.

"Думаю, в ближайшее время россияне будут шокированы от места удара, который нанесут наши Вооруженные силы. Ситуация начнет меняться в меру того, как мы будем усиливаться западным вооружением", — добавил советник министра.

Напомним, в середине апреля советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что ВСУ обладают "прекрасными возможностями" для удара по территории России.

В свою очередь полковник ФСБ России и бывший "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) сообщил, что ВСУ нанесут удар по Крымскому мосту, однако это произойдет тогда, когда украинская сторона сочтет такой шаг "возможным, достижимым и выгодным".