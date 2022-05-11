Росіяни будуть шоковані місцем, по якому скоро вдарять ЗСУ, — радник МВС (відео)

Ситуація на фронті почне змінюватись у міру того, як Україна отримуватиме більше західного озброєння, сказав Андрусів.

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РФ буде здивована тим, по якому місцю Збройні сили України завдадуть удар найближчим часом. Про це в ефірі "24 каналу" в середу, 11 травня, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів.

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За словами Андрусіва, наразі триває робота над розробкою плану визволення Херсонської області від окупантів. Однак наразі питання полягає не в самій можливості організації наступу на сили противника в регіоні, а в ціні його проведення — чим краще українські війська його підготують, тим менших жертв вони зазнають.

Водночас Андрусів зазначив, що "робота ведеться не лише за напрямом Херсона", не уточнивши, який саме напрямок він має на увазі.

"Думаю, найближчим часом росіяни будуть шоковані від місця удару, який завдадуть наші Збройні сили. Ситуація почне змінюватися в міру того, як ми посилюватимемося західним озброєнням", — додав радник міністра.

Нагадаємо, в середині квітня радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що ЗСУ мають "прекрасні можливості" для удару по території Росії.

У свою чергу полковник ФСБ Росії та колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркін) повідомив, що ЗСУ завдадуть удару по Кримському мосту, однак це станеться тоді, коли українська сторона визнає такий крок "можливим, досяжним і вигідним".