Абсолютный удар по врагу: в Минобороны Украины заявили о победе в первой фазе войны

По словам замминистра обороны Анны Маляр, РФ сосредоточила большие силы вокруг Киева и области, но все они понесли тяжелые потери.

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Промежуточный результат первой фазы российско-украинской войны остались за Украиной. ВС РФ не смогли выполнить своих целей. Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр, передает АрміяInform.

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Россия использовала 24 батальонно-тактические группы во время первой фазы вторжения. В нее входили бойцы специального назначения, все они понесли тяжелые потери.

"Огромное количество вражеских войск было сконцентрировано вокруг Киева и области. ВСУ нанесли абсолютный удар врагу, и первая фаза была выиграна Украиной", — заявила Маляр.

Однако впереди Украину ждет тяжелый и длительный этап борьбы до полного восстановления контроля над всеми территориями. У России есть большой объем ресурсов, который они могут использовать уже в ближайшее время. Выстоять Украине поможет ленд-лиз, однако пока он еще не заработал. Поэтому ближайшие недели или месяцы будут тяжелыми.

Вместе с тем новой целью у коллективного Запада теперь стала победа над Кремлем, а не его остановка. Поэтому украинским военным передают современное оружие. В частности, ВСУ уже используют на фронте 155-мм гаубицы. А украинские военные будут защищать страну до полной победы.

Напомним, по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина меняет цели победы над РФ. Теперь победой будет считаться освобождение всех территорий, а не выход ВС РФ к позициям до 23 февраля.

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что у Украины есть шанс нанести военное поражение России. Для этого нужно как можно скорее получать западное оружие в товарном количестве.