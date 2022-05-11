Абсолютний удар по ворогові: у Міноборони України заявили про перемогу в першій фазі війни

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, РФ зосередила великі сили навколо Києва й області, але всі вони зазнали тяжких втрат.

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Проміжний результат першої фази російсько-української війни залишився за Україною. ЗС РФ не змогли виконати своїх цілей. Про це заявила замміністра оборони Ганна Маляр, передає АрміяInform.

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Росія використала 24 батальйонно-тактичні групи під час першої фази вторгнення. До неї входили бійці спеціального призначення, усі вони зазнали тяжких втрат.

"Велика кількість ворожих військ була сконцентрована навколо Києва й області. ЗСУ завдали абсолютного удару ворогові, й перша фаза була виграна Україною", — заявила Маляр.

Проте попереду на Україну чекає важкий і тривалий етап боротьби до повного відновлення контролю над усіма територіями. Росія має великий обсяг ресурсів, який вони можуть використовувати вже найближчим часом. Вистояти Україні допоможе ленд-ліз, проте поки що він ще не запрацював. Тому найближчі тижні чи місяці будуть тяжкими.

Водночас новою метою колективного Заходу тепер стала перемога над Кремлем, а не його зупинка. Тож українським військовим передають сучасну зброю. Зокрема, ЗСУ вже використовують на фронті 155-мм гаубиці. А українські військові захищатимуть країну до повної перемоги.

Нагадаємо, за словами глави МЗС Дмитра Кулеби, Україна змінює цілі перемоги над РФ. Тепер перемогою вважатиметься звільнення всіх територій, а не вихід ЗС РФ до позицій до 23 лютого.

Радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що Україна має шанс завдати військової поразки Росії. Для цього потрібно якнайшвидше отримувати західну зброю в товарній кількості.