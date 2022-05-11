Я не вижу скорого окончания войны в Украине, — генсек ООН Гутерриш

Глава организации отметил, что боевые действия продолжаться вечно не будут, однако и мирные переговоры в обозримом будущем не состоятся.

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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш считает, что в ближайшее время мирные переговоры по прекращению войны между Украиной и РФ не состоятся. Об этом глава организации заявил на пресс-конференции с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом в Вене в среду, 11 мая, передает агентство Reuters.

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По словам Гутерриша, война в Украине "не будет длиться вечно" и в будущем "придет время, когда пройдут мирные переговоры".

"(Но) я не вижу этого в ближайшем будущем. Но могу сказать одно. Мы никогда не сдадимся", — добавил генсек ООН.

Помимо этого Гутерриш заявил, что "эта бессмысленная война должна прекратиться" в том числе и потому, что она провоцирует глобальный кризис сразу в трех измерениях — продовольственном, энергетическом и финансовом

"Глобальная продовольственная безопасность вызывает особую озабоченность и была в центре внимания моих недавних встреч в Москве и Киеве… Осмысленное решение глобальной проблемы продовольственной безопасности требует реинтеграции сельскохозяйственного производства Украины, а также производства продуктов питания и удобрений в России и Беларуси в мировые рынки, несмотря на войну", — сказал генсек ООН, добавив, что он активно работает над "облегчением диалога" между сторонами конфликта.

Напомним, ранее военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Жданов выразил мнение, что война в Украине не будет длиться годами, а закончится в течение месяцев.

В свою очередь лидер Беларуси Александр Лукашенко в недавнем интервью заявил, что "спецоперация" РФ в Украине уже затянулась.