RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Я не бачу швидкого закінчення війни в Україні, — генсек ООН Гутерреш

1832
антоніу гутерріш, скільки триватиме війна в Україні, гутерріш оон, генсек оон, генсек оон гутерріш
Фото: Пресслужба ООН | Гутерреш оцінив перспективи швидкого початку мирних переговорів щодо України

Глава організації зазначив, що бойові дії продовжуватися вічно не будуть, однак і мирні переговори в найближчому майбутньому не відбудуться.

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш вважає, що найближчим часом мирні переговори щодо припинення війни між Україною та РФ не відбудуться. Про це глава організації заявив на пресконференції з президентом Австрії Александером ван дер Белленом у Відні у середу, 11 травня, повідомляє агентство Reuters.

За словами Гутерреша, війна в Україні "не триватиме вічно" й у майбутньому "настане час, коли відбудуться мирні переговори".

"(Але) я не бачу цього у найближчому майбутньому. Але можу сказати одне. Ми ніколи не здамося", — додав генсек ООН.

Крім цього Гутерреш заявив, що "ця безглузда війна має припинитися" зокрема й тому, що вона провокує глобальну кризу відразу в трьох вимірах — продовольчому, енергетичному та фінансовому.

"Глобальна продовольча безпека викликає особливе занепокоєння і була в центрі уваги моїх нещодавніх зустрічей у Москві та Києві… Осмислене вирішення глобальної проблеми продовольчої безпеки потребує реінтеграції сільськогосподарського виробництва України, а також виробництва продуктів харчування і добрив у Росії та Білорусі у світові ринки, незважаючи на війну", — сказав генсек ООН, додавши, що він активно працює над "полегшенням діалогу" між сторонами конфлікту.

Нагадаємо, раніше військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України Олег Жданов висловив думку, що війна в Україні не триватиме роками, а закінчиться протягом місяців.

Зі свого боку лідер Білорусі Олександр Лукашенко у нещодавньому інтерв'ю заявив, що "спецоперація" РФ в Україні вже затяглася.