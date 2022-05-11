Я не бачу швидкого закінчення війни в Україні, — генсек ООН Гутерреш

Глава організації зазначив, що бойові дії продовжуватися вічно не будуть, однак і мирні переговори в найближчому майбутньому не відбудуться.

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Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш вважає, що найближчим часом мирні переговори щодо припинення війни між Україною та РФ не відбудуться. Про це глава організації заявив на пресконференції з президентом Австрії Александером ван дер Белленом у Відні у середу, 11 травня, повідомляє агентство Reuters.

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За словами Гутерреша, війна в Україні "не триватиме вічно" й у майбутньому "настане час, коли відбудуться мирні переговори".

"(Але) я не бачу цього у найближчому майбутньому. Але можу сказати одне. Ми ніколи не здамося", — додав генсек ООН.

Крім цього Гутерреш заявив, що "ця безглузда війна має припинитися" зокрема й тому, що вона провокує глобальну кризу відразу в трьох вимірах — продовольчому, енергетичному та фінансовому.

"Глобальна продовольча безпека викликає особливе занепокоєння і була в центрі уваги моїх нещодавніх зустрічей у Москві та Києві… Осмислене вирішення глобальної проблеми продовольчої безпеки потребує реінтеграції сільськогосподарського виробництва України, а також виробництва продуктів харчування і добрив у Росії та Білорусі у світові ринки, незважаючи на війну", — сказав генсек ООН, додавши, що він активно працює над "полегшенням діалогу" між сторонами конфлікту.

Нагадаємо, раніше військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України Олег Жданов висловив думку, що війна в Україні не триватиме роками, а закінчиться протягом місяців.

Зі свого боку лідер Білорусі Олександр Лукашенко у нещодавньому інтерв'ю заявив, що "спецоперація" РФ в Україні вже затяглася.